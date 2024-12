Ilie Bolojan, despre când ar putea fi organizate alegerile prezidențiale: Ar fi impropriu ca înainte cu două săptâmâni de sărbătorile de Paște să venim noi cu mizeriile lumii politice

Președintele PNL, , a vorbit despre și a spus că acestea ar putea fi organizate abia în luna mai 2025.

„Ar fi impropriu ca înainte cu două săptâmâni de sărbătorile de Paște să venim noi cu mizeriile lumii politice”

„Din punctul meu de vedere, există două posibilități. Spun un punct de vedere personal, pentru că această chestiune se va discuta în a doua etapă, după ce vom avea la final de an un nou guvern. Cred că pe data de 25 aprilie este atât Paștele ortodox, cât și Paștele catolic. Ar fi impropriu ca înainte cu două săptâmâni de sărbătorile de Paște, când toți creștinii vor să-și vadă de viața lor, să venim noi cu mizeriile lumii politice. Deci cred că din punct de vedere social nu pot fi organizate alegeri în această perioadă. Și atunci sunt două variante. Sau varianta să fie organizate până la începutul lunii aprilie, nu știu.. final de martie, început de aprilie, dar nu mai târziu de prima săptămână din aprilie turul II, sau să fie organizate undeva în luna mai, în așa fel încât campania să înceapă după Paște și spre finalul lunii mai se fac ambele tururi. Asta e o chestiune de a se ține cont de o realitate. În ecuația unor ani, o lună în plus sau în minus nu mai contează. Sigur, poate conta dintr-un anumit punct de vedere”, a declarat Bolojan, la Europa FM, potrivit .

„E mai important să dăm românilor din nou încredere prin predictibilitate”

De asemenea, președintele interimar al PNL a vorbit și despre neîncrederea cetățenilor în clasa politică. Ilie Bolojan a mai afirmatt că viitorul guvern va anunța calendarul alegerilor prezidențiale.

„Nu e important dacă se țin în martie sau în mai, e mai important să dăm românilor din nou încredere prin predictibilitate. Românii nu au încredere în lumea politică, dintr-un motiv aparent banal: că noi nu am reușit să spunem că, o dată la patru ani, în ultima duminică din noiembrie sunt alegeri parlamentare. Ce am făcut? Le punem atunci, le mutăm mai înainte, le punem într-o anumită ordine. Și atunci oamenii ce se gândesc? Ăștia în loc să respecte regula jocului și, așa e, cine iese iese, ăștia caută să-și pregătească terenul de joc după gabaritul jucătorilor. Asta e o formă de nedreptate. E ca un arbitraj care se face incorent și oamenii sunt revoltați când văd că arbitrul favorizează o echipă. Uneori, când ești și jucător și arbitru, cum sunt partidele de la guvernare, dacă nu dau senzația că arbitrul joacă corect, vine încă o dată senzația de neîncredere. Deci eu cred că este important ca până la finalul acestui an sau cel mai târziu în prima săptămână după ce avem un nou guvern, să se anunțe foarte clar: alegerile sunt în perioada cutare, uite din ce argumente, absolut pertinente, acesta este calendarul. Nu cred că este normal să ne gândim acum că de sărbători, de Crăciun, oamenii o să strângă semnături pentru alegeri. E clar că dacă nu dai o perspectivă clară și un calendar explicit, dai naștere la supoziții, că poate s-a amânat intenționat. Cred că și în acest domeniu trebuie să fii clar și fără echivoc”, a mai afirmat Bolojan.