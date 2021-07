Dan Barna îi ceartă pe românii care vor relaxarea restricțiilor: „Avem un optimism nefundamentat în care credeam că tot ce păţesc ceilalţi nouă nu ni se va întâmpla”

Președintele USR PLUS Dan Barna a lansat mai multe reproșuri la adresa românilor care cer relaxarea restricțiilor, în contextul unui posibil val patru de COVID-19. Acesta spune despre români că au un optimism nefundamentat în care cred “că tot ce păţesc ceilalţi nouă nu ni se va întâmpla”

“Suntem ca ţară cu trei, patru poate chiar cinci ani în urma campaniilor anti-vaccin pentru că România este în situaţia asta şi cumva straniu comparativ cu alte ţări unde am văzut că ratele de vaccinare sunt mult mai bune tocmai pentru că am ignorat ani de zile aceste campanii anti-vaccin care au dus în populaţie percepţia aceasta că vaccinul este o chestiune mai degrabă aşa de moft sau de modă şi suprapusă peste percepţia că pandemia a trecut, oricum nu mai contează, nu are rost să ne vaccinăm, a generat acest rezultat”, a declarat Dan Barna într-un interviu pentru Prima TV.

De asemenea, vicepremierul i-a certat și pe românii care nu vor să se vaccineze, avertizând că valul 4 va lovi și România, așa cum lovește deja mai multe state occidentale:

“Nu doar că pandemia nu a trecut şi vedem acum că în toate ţările din jur pe care le priveam cu admiraţie lucrurile se schimbă: Israel, Marea Britanie, Franţa, numărul de cazuri a început să crească şi uşor, uşor se va întâmpla şi la noi lucrul acesta oricât nu ne dorim.

Noi avem un optimism din asta nefundamentat în care credeam că tot ce păţesc ceilalţi nouă nu ni se va întâmpla. Vă amintiţi cum domnul Tăriceanu explica criza din 2008.

E în America, nu are nicio treabă cu noi şi după jumătate de an a fost într-o situaţie dramatică şi economia noastră. La fel este şi cu pandemia. Valul 4 există şi foarte probabil cifrele vor începe să crească şi la noi în ţară. Vaccinul este singura variantă, nu putem să scăpăm altfel decât vaccinându-ne”, a afirmat Barna.