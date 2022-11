Dana Budeanu se dezlănțuie împotriva Guvernului României: „Vorbiți cu oamenii, cu poporul care vă votează”

„Creşterea pensiilor ar putea fi o capcană”, susține care evidenţiază că prin acest procent de 12.5% şi prin toate ajutoarele promise de stat, românii ar putea fi, de fapt, sărăciți şi umiliți.

Dana Budeanu: Creşterea pensiilor, o cârpeală

Cunoscutul critic de modă acuză clasa politică de faptul că a creat o nouă mascaradă în ceea ce privește , dar mai ales în cazul acordării ajutoarelor sociale pentru care nu s-a specificat clar anumite elemente.

Mai mult decât atât, aceasta este de părere că lumea a fost şi este indusă în eroare pentru că nu ştie exact câţi bani va primi în plus pe lună.

„Această mare problemă a creșterii pensiilor în mod normal ar fi fost pur și simplu o măsură extrem de necesară, discutată cu calm, atât în coaliție, cât și între absolut toate partidele politice. Până la urmă cresc pensiile oamenilor care nu mai au altă șansă de supraviețuire decât această pensie.

Însă, bineînțeles, acest subiect a fost transformat într-o campanie electorală. Cum știm, s-a ajuns la acest procent de 12, 5 %, însă pentru mine, care am totuși un nivel de inteligență mediu, 12,5 % este singura cifră clară din acest

Dacă luăm și ne uităm după aceea la ajutoarele care se vor da pensionarilor vulnerabili, deci, cu pensiile alea mici 1.000 de lei 2.000 de lei 3.000 începe haosul.

Măi oameni buni, eu am înțeles, e o schemă de calcul, că te ajută pentru nu știu ce facturi, cu nu știu ce sumă, etc. Dacă eu, care am totuși o vârstă la care pot fi atentă, a trebuit să citesc de 15 ori toate explicațiile alea. Se dă 1.400 de lei de două ori pe an … când de două ori pe an?

Adică, domne’ eu am 83 de ani şi mă uit acum la televizor, am citit la știri, m-am interesat și eu. Mi-a spus vecinul meu, care e mai deștept, are 71 de ani, el înțelege mai mult și după aia am sunat copilul meu etc. Deci toată chestia asta se întâmplă în fiecare zi toată bătaia asta de joc în continuare are loc.

Eu care am 83 de ani vreau să știu câte milioane de lei, vorbesc în bani vechi, primesc eu pe lună dacă am pensie 20 de milioane pe lună? Cât primesc eu pe lună? 100 de lei, 150 de lei? Exact, eu trebuie să știu.

Vorbiți cu oamenii, cu poporul care vă votează. Că oamenii ăștia amărâți, pensionarii ăia ies cel mai mult la vot că pe tineri nu-i interesează. Sunt cool. Ei votează Facebook.

Explicați-le exact, măi oameni buni, voi cei amărâți o să aveți 300 de lei pe lună pe lângă cei 12,5 % gata, punct. De ce ar trebui să existe toată împărțeala asta?

Ajutorul pentru factura de curent vine de 2 ori pe an … da’ împarte în 12! De ce vine de 2 ori pe an? De ce nu vine împărțit la 12? Adică o bucățică pe lună, plus ajutorul ălălalt.

Împarte la 12 și atunci în fiecare lună ăla care are 2.000 de lei primește 100 de lei pe lună în plus. De ce sunt 300 de lei la 2 luni sau 150 de lei la 2 luni? De ce nu sunt 75 de lei pe lună? Adăugați acolo la pensia omului! Omul să știe cât primește în fiecare lună!

„Ori e nepricepere, ori este intenționată toată mascarada asta a ajutoarelor”

De ce să facem împărțeala asta haos? Există 2 posibilități. Ori e nepricepere, ori este intenționată toată mascarada asta a ajutoarelor. De ce?

Ar fi foarte cinstit să ieșiți și să spuneți măi, oameni buni, noi am ajuns la această concluzie. Avem banii ăștia, vă dăm atât! De aceea eu am spus și am avut o idee, așa, ca cetățean, ca om care are părinți, mă micșorați cu puțin, în general, și dați ajutoare mai mari tocmai pentru că nu suntem siguri pe niște sume, nu?

În perioada asta grea oamenii amarați trebuiau să primească mai mult. Noi acum ok, toți primim 12,5 %, asta am înțeles. După care începe haosul.

Pentru că, atenție, și vă dau un scenariu. La anul să spunem și să ne ajute Dumnezeu în această direcție, odată cu reglementarea prețului la energie care se va produce din ianuarie să zicem că se va ajunge la niște facturi cât de cât acceptabile pentru oameni și atunci s-ar putea ca statul să considere că tu nu mai ai nevoie de ăia 1.400 pe an? Corect?

Corect că acuma ție ți se dă ajutorul ăla pentru că au crescut toate facturile astea și, mă rog, trebuie să fi ajutat, cu întârziere că așa a vrut PNL, dar nu contează.

Eu ajung în luna iunie şi se constată că nu mai am nevoie de ajutorul ăla. Corect? Scade inflația, cine știe ce mai urmează la anul. Dar facturile vor scădea clar după noua reglementare. Şi atunci tu probabil vei considera ca stat că nu mai e nevoie să dai acel ajutor.

Dacă ieșiți acuma, mâine, PSD și spuneți acest ajutor , am plecat acasă. Măcar am o cifră, am o marjă! Adică dacă vine PNL n-o să mai fie ajutorul, că alt cineva n-are cine să vină, deci nu o să mai fie sau cum? Care e bătaia de joc”, a explicat Dana Budeanu, potrivit .