Daniel Zamfir (PSD), după ce premierul Ciolacu l-a respins pe liberalul Abrudean pentru șefia SGG: Liberalii să vină cu alt nume. Chestiunea asta de orgolii mărunte a măcinat PNL de multe ori (VIDEO)

Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat luni, pentru B1 TV, că PNL ar trebui să lase orgoliile mărunte la o parte și să propună pe altcineva la șefia Secretariatului General al Guvernului (SGG) în locul lui Mircea Abrudean. Zamfir a insistat că premierul Marcel Ciolacu (PSD) nu pe Abrudean pentru că ar avea o problemă personală cu acesta sau pentru că ar dori să submineze PNL în Guvern.

Daniel Zamfir (PSD), despre contrele din coaliție legate de șefia SGG

„Sunt convins, și știu bine lucrul ăsta, că în PNL sunt foarte mulți oameni de valoare care pot ocupa această funcție. N-am înțeles de ce există aceste orgolii, că-i din grupul de la Cluj, că e omul dlui Boc, n-am înțeles de ce stă într-un singur om, care poate să ocupe o funcție executivă. (…) Să se cantoneze PNL într-un singur om și acela, cu toată să zic așa prețuirea pe care n-o am încă față de dl Abrudean dar, totuși, dl Abrudean nu știu să fie vreo personalitate marcantă în PNL și în niciun caz dl Ciolacu nu are o chestiune persoană cu acest domn, nu vrea să submineze PNL în Guvern, sub nicio formă”, a declarat Daniel Zamfir.

Despre făcută de liderul liberal Rareș Bogdan, că fostul premier Nicolae Ciucă l-a acceptat pe Marian Neacșu (PSD) pe aceeași funcție, deși acesta chiar avea o condamnare penală, Zamfir a spus: „dl Rareș Bogdan o fi prieten cu dl Abrudean, acum e o chestiunr personală a dlui Bogdan. Chestiunea asta de orgolii mărunte a măcinat PNL de multe ori. Acum, să ții în loc Guvernul României că grupul de la Cluj și-l dorește pe un anume cetățean, mi se pare mult prea mic subiect și nivelul discuției mult prea jos în comparație cu ce are de făcut Guvernul României”.

„Dacă dl Ciolacu a luat această decizie, eu vă asigur că n-a luat-o mânat de vreun orgoliu sau având vreo problemă personală cu acest domn. Dacă a luat decizia să solicite de la PNL altă persoană în locul lui Abrudean și nu l-am auzit pe dl Ciucă, președintele PNL, să iasă vehement să-l susțină pe dl Abrudean, eu sunt convins că în discuțiile pe care le-au avut liderii celor două partide cred că lucrurile au fost lămurite”, a mai afirmat senatorul PSD Daniel Zamfir, pentru B1 TV.