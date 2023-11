Diana Buzoianu: A tăcut și Iohannis, a tăcut și Bode, au tăcut și Ciucă, toți, Ciolacu. Nimeni dintre cei care ar trebui să vorbească nu vorbește despre accidentul de la 2 Mai și cazul de la Botoșani (VIDEO)

Deputata USR Diana Buzoianu a condamnat „tăcerea” politicienilor de la putere în ceea ce privește și de la maternitatea din Botoșani. „Românii simpli sunt din ce în ce mai umiliți”, a spus parlamentara din opoziție, miercuri, pe B1 TV, într-o ediție specială realizată de Oana Stănciulescu.

Diana Buzoianu (USR), pe B1 TV, despre tragediile care au marcat societatea în ultima vreme

„De fapt, ce e cel mai revoltător la cazul acesta (accidentul de la 2 Mai, n.r.) este tăcerea. A tăcut și domnul Iohannis, a tăcut și domnul Bode, a tăcut și domnul Ciucă, toți, Ciolacu. Nu îi vezi nicăieri. Și pe cazul pe acesta, și pe cazul de la Botoșani, nimeni nu vorbește, Rafila nu vorbește, deci suntem practic țara nimănui. Când este vorba de un caz în care niște oameni simpli, de rând, pățesc ceva, suferă, mor, nu vorbește nimeni cu ei, nu vorbește nimeni despre ei, dintre cei care ar fi trebuit să vorbească zilele acestea”, a declarat Diana Buzoianu.

„Am auzit aici inclusiv declarația domnului Gîdei (deputat PSD, n.r.), care certa presa că de ce nu a vorbit presa, de ce nu cere presa demisia. Păi voi sunteți cam singurii care au vorbit în zilele astea, presa adevărată care a vorbit și care a scris despre lucrul acesta. Domnul Gîdei uită să spună că, de exemplu, președinta Consiliului Județean de la Botoșani este cea care a numit în funcție (…) și șeful spitalului de la Botoșani, și domnul Gîdei vine și spune că presa ar trebui să ceară demisii. Păi ar trebui să ne uităm un pic, că partidele acestea au instrumente!”, a continuat ea.

„Noi, de exemplu, USR, suntem în caravana «DNA-ul pădurilor» de două săptămâni și știm că ne confruntăm cu un fenomen infracțional foarte grav, foarte important de gestionat, care ne pune sănătatea noastră în pericol. În toate județele în care am mers, toate autoritățile publice cu care am vorbit au dat exact aceeași scuză pe care o dădea domnul Gîdei, sigur se întâmplă undeva, dar nu se întâmplă la noi în județ, sau sigur s-o fi întâmplat poate și la noi în județ, dar nu se mai întâmplă acum – și noi rămânem cu pădurile tăiate, rămânem cu oamenii morți în spitale, rămânem cu oamenii călcați pe o stradă, pur și simplu, în cazurile acestea aberante, și nu răspunde nimeni pentru lucrul acesta”, spune Diana Buzoianu.

„PSD și PNL au condus țara asta într-un fel în care, așa cum ați menționat și dumneavoastră, s-a creat această „dublă Românie”, o Românie a celor privilegiați, cu beneficii, care sunt protejați, în orice caz, și o Românie a românilor simpli, care își plătesc, stați liniștiți, taxele și au, de exemplu, și asigurare de sănătate, au și dreptul să fie în siguranță pe stradă, dar nu sunt de cele mai multe ori”, a mai afirmat deputata.