Diana Stoica (USR), despre alegerile prezidențiale: Noi suntem pregătiți să intrăm în această competiție electorală oricând. Trebuie organizate la termen (VIDEO)

Alegerile prezidențiale trebuie organizate la termen, a declarat deputata USR Diana Stoica, duminică, pe B1 TV, la „Pe bune!” cu Răzvan Zamfir.

Diana Stoica, pe B1 TV, despre Congresul USR

Întrebată cum a fost la congres, deputata USR a spus: „A fost destul de interesant, cumva a mers mult mai repede decât m-aș fi așteptat. Da, Elena a reușit într-adevăr să obțină susținerea a 94% dintre colegi pentru candidatura la prezidențiale din partea USR”.

„Au fost apoi discuții despre durata mandatului pe care noul Birou Național ar trebui să o aibă și s-a votat cu majoritate de voturi o perioadă de doi ani de zile. Apoi au fost și alegerile pentru Biroul Național, care de asemenea s-au încheiat ieri, pe parcursul zilei de ieri, destul de târziu”, a adăugat Diana Stoica.

Ce a spus despre alegerile prezidențiale

„Acum avem un candidat. Noi suntem pregătiți, apropo de discuția cu consultările. Noi suntem pregătiți să intrăm în această competiție electorală oricând. Problema este că dacă și domnul Ciolacu ar fi fost interesat cu adevărat de opinia tuturor partidelor parlamentare, pe care acum le invocă la consultări, ar fi făcut aceste discuții (…) înainte să decidă să comaseze alegerile (…). Noi am spus și o să rămânem constanți pe perspectiva asta, alegerile trebuie organizate la termen. Noi n-am fost de acord niciodată cu devansarea. Nu ne-am schimbat punctul acesta de vedere, nu ne-am dezmeticit ca PNL după două luni să ne prindem că în iulie și în august e vară și în septembrie e toamnă”, a continuat Diana Stoica.

Întrebată despre șansele Elenei Lasconi de a câștiga alegerile prezidențiale, deputata USR a declarat: „Nu avem încă sondaje, o să vedem, eu cred că are șanse reale să fie prima Președintă a României (…). Nu văd cine are putea să câștige alegerile (…). Geoană este independent, care nu are susținerea unei organizații la nivel național. Domnul Ciucă e, nu știu, la fel ca scaunul acesta. Domnul Ciolacu este un covrigar, mie mi se pare prea mult că a ajuns în fruntea țării”.