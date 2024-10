Diana Stoica (USR), despre miniterenul de golf amenajat la vila de protocol de la Neptun folosită de Iohannis: „Nu are niciun fel de jenă să le ceară celor de la RAPPS! Ciolacu îi dă câți bani cere dânsul” (VIDEO)

Deputata USR, , a vorbit în emisiunea Bună, România!, moderată de Răzvan Zamfir și Radu Buzăianu, pe B1 TV, despre reamenajarea vilei de protocol a preşedintelui Klaus Iohannis de la . Mai precis, a fost amenajat un miniteren de golf în grădina vilei, potrivit .

„Iohannis n-are niciun fel de jenă să le ceară celor de la RAPPS”

Diana Stoica îl acuză și pe Marcel Ciolacu pentru că a suplimentat bugetul Administrației Prezidențiale. „Câți bani cere dânsul îi dă”, a spus deputata.

“Pe de o parte, avem nesimțirea domnului Iohannis, care n-are niciun fel de jenă să le ceară celor de la RAPPS, că e evident pentru orice om care are 2 neuroni funcționali, că acea vilă din Aviatorilor, de peste 7 milioane de euro, este făcută pentru dânsul. Nu are nicio jenă să le ceară să își construiască acolo o pistă de golf, teren de golf, nu știu cum se numește, că nu joc. Și nu are nicio jenă, evident, nici domnul Ciolacu să îi suplimenteze anul ăsta bugetul cu 7 milioane de lei și este fix răspunderea dânsului pentru că el este cel care i-a alocat din pix acești bani. Deci da, răspunderea și modul în care au fost cheltuiți acești bani se împarte între cine i-a dat și cine i-a luat.

Instituțiile astea au conducere. Avem Administrația Prezidențială care și-a secretizat toate cheltuielile despre aceste călătorii de lux pe care le face domnul Iohannis, avem în același timp pe domnul Ciolacu, care îi dă, câți bani cere dânsul îi dă. RAPPS-ul este în subordinea SGG-ului, dar SGG-ul este în subordinea premierului, deci haideți să nu ne facem că domnul Ciolacu nu are nicio treabă cu ce se întâmplă”.