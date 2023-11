Doi donatori în campania lui Nicușor Dan au primit contracte și funcții după ce candidatul a câștigat alegerile / Primarul Capitalei respinge suspiciunile de favoritism

Doi dintre donatorii campaniei electorale din 2020 a lui Nicușor Dan, în urma căreia acesta a devenit primar general al Capitalei, ar fi obținut, ulterior, contracte și posturi din partea Primăriei Generale, potrivit dezvăluirilor .

Cine sunt colaboratorii lui Nicușor Dan care au obținut contracte și funcții

Nicușor Dan a respins suspiciunile privind favorizarea acestora la obținerea contractelor cu Primăria Capitalei sau a posturilor în cadrul instituției.

Vizată este firma unui om de afaceri, Ovidiu Simion Liliac Zajontz, care i-a donat lui Nicușor Dan 10.000 de lei. Acesta ar fi semnat, în anul imediat următor, contracte de peste 620.000 de lei cu Societatea de Transport București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale, ambele subordonate Primăriei Generale.

La momentul donației, Liliac deținea, din decembrie 2018, 39,75% din societatea Aegeria Business Consulting SRL București cu activitate în domeniul IT.

Din datele disponibile pe portalul achizițiilor publice e-licitatie.ro reiese că, în anul imediat următor alegerii lui Dan ca edil, Aegeria Business Consulting a semnat mai multe contracte, atribuite prin procedură ”achiziție directă”, cu două instituții subordonate Primăriei Generale: Societatea de Transport București (STB) și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB).

Obiectul acestora a fost servicii de instalare, stocare date, furnizare pachet licențe IT, respectiv consultanță în digitalizarea unor spitale aflate în administrarea Primăriei.

Valoarea totală a acestor contracte a fost de 624.294 lei, circa 90% provenind de la STB. În același an 2021, cifra de afaceri a societății lui Liliac a fost de 2,95 milioane lei, ceea ce înseamnă că banii de la STB și ASSMB au reprezentat circa 20% din încasările Aegeria.

Un alt contributor financiar al campaniei din 2020 a lui Nicușor Dan a fost avocata Ștefania Georgiana Simion, o mai veche colaboratoare a acestuia în calitate de reprezentanți ai societăți civile în cadrul ONG-urilor Alburnus Maior și Uniunea Salvați Bucureștiul.

Aceasta i-a împrumutat 20.000 de lei care i-au fost returnați după ce Dan a câștigat alegerile, iar Autoritatea Electorală Permanentă i-a dat înapoi întreaga sumă pe care acesta o raportase drept cheltuieli de campanie pe bază de împrumuturi: 445.000 de lei.

După instalarea la Primărie a lui Nicușor Dan, Simion a devenit consilier personal al acestuia pe probleme juridice și de mediu.

”Apoi a dat concurs și s-a angajat în instituție, fiind cea care a întocmit dosarul prin care Parcul a intrat în administrarea Primăriei Generale. Prin urmare, fiind cea mai calificată, am decis să o numesc, prin detașare, director al Administrației Parcului Natural Văcărești”, a spus Nicușor Dan. Numirea a avut loc la începutul lui 2022. Declarația de avere semnată de Simon în iunie 2023 arată că, anul trecut, aceasta a avut la Administrație un venit lunar net de puțin peste 10.000 de lei.

Contactată de G4Media.ro, Ștefania Georgiana Simion a declarat că ”Posturile pe care le-am ocupat și le ocup în PMB au strict legătură cu pregătirea și experiența mea profesională în domeniul protecției mediului și juridic. Sunt încadrată pe un post de specialitate în cadrul direcției de mediu pentru care am dat și promovat un concurs de angajare.”

Reacția lui Nicușor Dan

Contactat de G4Media.ro, primarul Nicușor Dan a declarat că, în urmă cu circa 35 de ani, a fost coleg de liceu, în Făgăraș, cu Ovidiu Simion Liliac Zajontz, dar că nu s-au mai întâlnit decât la reuniunile periodice ale foștilor absolvenți.

”Pentru campania din 2020, am avut un site unde cei doritori îmi puteau dona sume de bani, în temeiul legii. După alegeri, i-am sunat pe cei care mă ajutaseră cu sume mai mari de 5.000 de lei și așa am văzut că era și el pe listă. L-am sunat, i-am mulțumit și, din politețe, l-am întrebat ce mai face, așa aflând că are o firmă de IT”, a spus Dan, care afirmă că nu există legătură între donație și contracte.

Același lucru l-a transmis pentru G4Media.ro și Liliac care a declarat, la rândul său, că a decis să îl ajute pe candidat prin prisma faptului că îl știa din liceu. Între timp, în urmă cu circa trei luni, Liliac a ieșit din acționariatul firmei Aegeria.

Administratorul societății, Dragoș Pârvulescu, a declarat pentru G4Media.ro că Liliac nu a fost implicat ”operațional” în activitatea Aegeria, ci a fost un finanțator/investitor extern, iar, în timp, relațiile dintre părți s-au răcit, ceea ce a dus la plecarea acestuia din firmă, în aprilie 2023.