Prima reacție a lui Călin Georgescu, după decizia ÎCCJ: „Au indus frica, ce mai urmează? Să ne raționalizeze curentul, gazele, apa? Acum, în loc de Ceaușescu îl avem pe Iohannis”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, , a transmis un mesaj după decizia de vineri a ÎCCJ.

Georgescu a precizat că “în loc de îl avem pe Iohannis” și că a fost indusă frica în oameni.

”Am o mare bucurie în suflet, deși am mai fost trădați încă o dată! Am urcat împreună o treaptă a conștiinței, am strâns hora și mai puternic. Sistemul a reușit să ne unească mai mult, mai tare, mai bine. Este victoria trezirii noastre ca neam. Să fim mândri că asistăm la aceste momente.

Așteptările noastre legate de o decizie a Înaltei Curți, evident că nu aveau cum să fie altele decât unele raportate la actuala stare dictatorială în care ne aflăm.

(…) Afară este frig, dar România fierbe de nevoia libertății.

(…) Vom rămâne fermi în luptă și câștigăm. Este doar o chestiune de timp. Acum știm cum arată monștrii și din ce parte vin, nu ne mai pot surprinde. Trăim într-un sistem de opresiune care a afectat profund orice palier instituțional.

Nicio Curte nu ar trebuie să judece drepturile fundamentale, ci doar să le protejeze.

(…) Au luat oamenii din case pentru a-i pune să facă plângeri unii împotriva altora. De neimaginat … Au indus frica, ce mai urmează? Să ne raționalizeze curentul, gazele, apa? Asta vor?

Acum, în loc de Ceaușescu îl avem pe Iohannis. Deci, practic, toți factorii care existau și în anii ’80 sunt acum mai reali ca niciodată. Ce au făcut totuși bine acești ingrați politici care vor să ne întoarcă înainte de ’89? Ne-au unit! Ne-au unit mai mult ca niciodată. Poporul nostru arată în aceste momente că este dependent de democrație la fel cum este dependent de aer, apă și, mai presus de toate, de Dumnezeu”, a spus Georgescu într-un clip publicat pe pagina sa de Facebook.