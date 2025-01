Iulian Paraschiv, despre Călin Georgescu: „Mie cu siguranță nu-mi inspiră niciun fel de încredere. Se legitimează cu poporul român și cu Dumnezeu, se delimitează de partide” (VIDEO)

, președintele Agenției Naționale pentru Romi, a fost prezent în emisiunea Special B1, moderată de Nadia Ciurlin, unde a discutat despre alegerile prezidențiale și despre .

Paraschiv l-a descris pe Georgescu ca fiind o persoană apărută din neant, care a reușit să stârnească emoții în rândul votanților.

Tot el a menționat că mesajele lui Georgescu sunt simple și se concentrează pe teme de bază, dar a exprimat îngrijorări cu privire la modul în care românii înțeleg aceste mesaje și la credibilitatea lui Georgescu ca lider.

„Mie, cu siguranță, domnul Georgescu nu-mi inspiră niciun fel de încredere”

Paraschiv a fost întrebat dacă are încredere în ceea ce spune Călin Georgescu.

„Mie, cu siguranță, domnul Georgescu nu-mi inspiră niciun fel de încredere. Este tipul de personaj apărut de nicăieri, din neant, crescut peste noapte, care a reușit să nască, așa, emoție în rândul votanților. Este foarte adevărat că voturile acelor români nu au fost băgate de cineva anume, ci oamenii s-au dus și au votat, însă nu trebuie să facem abstracție de mecanismele, cele care au stat în spatele felului în care românii au înțeles sau nu mesajele domnului Georgescu. Faptul că se întâlnește cu reptilieni, are niște mesaje simple, care prind publicului, vorbim despre hrană, apă, teme de netăgăduit, Dumnezeu de nelipsit, însă nu știm ce fel de practicant este domnul Georgescu nici la momentul actual, adică dacă ne uităm pe mesajele pe care le promovează în spațiul public, nu poate fi atribuit unui … nu știm dacă este catolic, creștin ortodox, reformat. Mie îmi este greu de înțeles, dar nu asta este problema. În România, în special atunci când discutăm despre alegerea celei mai înalte funcții în stat, Președintele României, emoția este cea care contează”.

„Se legitimează cu poporul român și cu Dumnezeu, se delimitează de partide”

Iulian Paraschiv a continuat să discute despre importanța emoției în alegeri, subliniind că aceasta este esențială pentru votanți. El a menționat că datele disponibile pentru primul și al doilea tur de alegeri arată clar direcția în care se îndreaptă România și cum cetățenii își manifestă încrederea față de candidați. Paraschiv a exprimat îngrijorări și cu privire la modul în care informațiile sunt comunicate, afirmând că platformele precum TikTok nu oferă conținut real și nu ajută la înțelegerea mesajelor politice.

„Faptul că, la acest moment, avem date stabilite pentru primul și al doilea tur, arată clar direcția pe care România o are în acest moment. Felul în care românii vor vota, felul în care cetățenii vor înțelege sau nu, încrederea pe care o vor manifesta față de un candidat sau altul ține de felul în care vom comunica, însă nu cred că TikTok sau alte mijloace prin care cetățenii primesc informațiile, informații, de altfel, fără un conținut real.

Eu nici până acum nu am înțeles cum domnul Georgescu va veni, care sunt mecanismele, instituțional vorbind, sau care este programul pe care îl promovează, mesajele în care aduci în prim plan elemente de netăgăduit, adică am văzut declarația din această seară raportată la decizia Înaltei Curți, în care spune că decizia este o decizie împotriva Lui Dumnezeu și a poporului român. Se legitimează cu poporul român și cu Dumnezeu, se delimitează de partide. Iată, domnul Simion este cel care vine în stradă. Democrația, da, este vibrantă și avem nevoie de stradă, avem nevoie de oameni care să-și exprime, inclusiv în stradă, doleanțe, nemulțumiri și așa mai departe. Am avut proteste, astăzi, în București, adică așa trebuie să funcționeze în democrație, dar faptul că, în acest moment, domnul Georgescu evită să vină în spațiul public, mai mult decât atât, o democrație nu poate funcționa în afara sistemului pluralist. Acolo unde există fără partide politice, o democrație nu poate fi asigurată. Așa funcționează peste tot în lume”.