Elena Lasconi, despre cazul sociologului Alfred Bulai, acuzat de hărțuire sexuală: „Este șocant că s-a ascuns asta timp de 30 de ani” (VIDEO)

Președinta USR, Elena Lasconi, a comentat în emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, cazul sociologului Alfred Bulai, acuzat de viol. Aceasta a deplâns faptul că s-a ascuns timp de 30 de ani toate abuzurile, dar și reacția premierului Marcel Ciolacu. Despre acest lucru, Elena Lasconi a precizat că “este trist că cineva care dorește să fie președintele României încurajează de fapt pe cel care face agresiunea”:

“Nu este șocant că există un prădător sexual într-o universitate sau într-o școală, șocant este că s-a ascuns asta timp de 30 de ani și acum dintr-o dată apar dezvăluiri, este șocant felul în care prim-ministrul României spune că ar trebui să afle tot adevărul că a trăit în Comunism și că asta încurajează și mai mult agresorul.

Eu am făcut foarte multe campanii, am vorbit cu foarte multe victime și empatizez foarte mult, nu am dormit multe nopți. Este trist că cineva care dorește să fie președintele României încurajează de fapt pe cel care face agresiunea, pe agresor. E ca în sentințele care au fost date și au fost date chiar de către femei judecător, în cazuri de viol în care s-a spus că a avut o îmbrăcăminte provocatoare, adică avea o fustă mini, adică și-o merita”.

Elena Lasconi a făcut apel către toate femeile din România să raporteze abuzurile:

“Este inacceptabil așa ceva și aș vrea să fac apel la toate femeile care au trecut printr-o traumă, printr-o umilință să vorbească despre ele. Este foarte important să vorbească. Eu m-am săturat să văd că doar pentru că ești femeie sau dacă ești blondă ești claxonată la volan deși nu ai făcut nicio greșeală. M-am săturat să văd că unele femei înghit în sec și merg mai departe atunci când ies din metrou și au fost atinse într-un anumit fel.

M-am săturat să văd umilința pe care o trăiesc femeile pentru că nu pot să acceadă la un post important în firma în care lucrează pentru că locul este pentru un bărbat. Nu mi se pare normal, și pentru toate trimiterile la cratiță sau pentru toate palmele și pentru toți pumnii luați în cap, asta se întâmplă în România în multe locuri, tocmai de asta ar trebui să fim reprezentați de către o femeie”.