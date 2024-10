Elena Lasconi, reacție după scandalul planșeului Unirii: Am văzut, ieri, România pe care ne-o propune Marcel Ciolacu, dacă ajunge președinte. Ciolacu și gașca lui vor o Românie controlată de clanuri politice, ei să-și împartă contractele, ei să facă legea (VIDEO)

Președinta USR, , a susținut o conferință de presă, marți, cu privire la legat de planșeul , dintre Nicușor Dan și Daniel Băluță.

Lasconi a precizat că îl susține pe Nicușor Dan. Candidata USR la prezidențiale acuză PSD-ul și subliniază faptul că liderii social-democrați, în special Marcel Ciolacu, ar dori să controleze țara prin intermediul clanurilor politice, să își împartă contractele și să acționeze în interesul financiar propriu, ignorând complet legea și nevoile cetățenilor.

„Aceasta este România lor pe care nu mi-o doresc”

„Am văzut, ieri, România pe care ne-o propune Marcel Ciolacu, dacă ajunge președinte și nu cred că cineva își dorește să ajungem acolo. Imaginați-vă o Românie în care Ciolacu și PSD decid totul, își pun oamenii în toate funcțiile publice, iar aceștia fac ce vor, construcții fără avize, afaceri ilegale contracte atribuite apropiaților de partid. Acesta este modul în care Ciolacu și ai lui își propun să conducă țara, fără niciun pic de rușine, în dispreț total față de lege pentru ei și clanurile lor, deloc pentru oameni.

Ce am văzut ieri în Piața Unirii, cu un prim vicepreședinte PSD apropiat de Ciolacu, Daniel Băluță, același Daniel Băluță, care apare pe toate panourile alături de domnul Ciolacu, același Daniel Băluță susținut de PSD și PNL pentru primărie, același Daniel Băluță, care a vrut să facă un șantier ilegal cu poliția locală, care a fost transformată în brațul lor personal de intimidare, cu prefectul PSD, care a devenit un avocat care să apere ilegalități, totul în timp ce încercau să protejeze o afacere de 800 de milioane de lei, din care speră să curgă bani în buzunarele lor.

Aceasta este România lor pe care nu mi-o doresc. Este România lor pe care noi nu ne-o dorim. Ciolacu și gașca lui vor o Românie controlată de clanuri politice, ei să-și împartă contractele, ei să facă legea, după cum dictează interesele financiare, iar noi să plătim prețul corupției cu taxe din ce în ce mai mari”, a spus Elena Lasconi.

„Mai sunt 40 de zile să construim o Românie pentru toți, nu doar pentru clanuri”

„Dacă PSD va avea toată puterea în stat, România va deveni un stat mafiot, adică am putea să spunem deja adio democrației, adio statului de drept.

Tot ieri, am văzut și PNL cum vrea să îi oprească, nu-i așa? De asta au spus că vor să rămână la guvernare, ca să nu îi lase pe cei de la PSD să facă derapaje, mai ales că vin alegeri prezidențiale și parlamentare. Am văzut, am văzut ce face PNL, cum vrea să-i oprească, ministrul lor de Interne, Cătălin Predoiu, nu a mișcat un deget, iar Poliția Română, cea care trebuia să restabilească ordinea, a lăsat clanurile lui Băluță să facă legea. PNL nu dorește să-i supere pe PSD-iști. Viitorul cu Ciolacu înseamnă o țară în care hoția devine lege.

Alături de Nicușor Dan, de milioane de români care muncesc cinstit în țara asta, cei care vor o țară modernă trebuie să-i oprim pe oamenii ăștia. Mai sunt 40 de zile să construim o Românie pentru toți, nu doar pentru clanuri, de acum înainte”, a mai precizat candidata USR la alegerile prezidențiale.