Elena Năstăsoiu, fost candidat AUR, dezvăluiri după retragerea din cursa pentru Primăria Buzău: Am fost restricționați. Este o demagogie și o minciună constantă a celor care conduc AUR (VIDEO)

Fostul candidatul AUR la Primăria Buzău și la europarlamentare, Elena Năstăsoiu, a avut o intervenție în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, unde a spus motivele pentru care s-a retras din toate competițiile electorale și a lansat acuzații grave la adresa conducerii partidului.

„Nu am avut acea libertate pe care ne-a promis-o”

Elena Năstăsoiu a spus că nimic din ceea ce i s-a promis nu s-a întâmplat și că au fost restricționați, s-a intervenit de mai multe ori asupra listelor candidaților.

“Supărarea este legată de faptul că oamenii cei mai muncitori, oamenii devotați, oamenii loiali, oamenii cu vechime în partid au fost dați la o parte, în sensul în care, în momentul în care a trebuit să ne facem listele pentru consiliul local și propunerile noastre pentru Consiliul Județean, am fost restricționați. Mai mult decât atât, nu am avut acea libertate pe care ne-a promis-o sau cel puțin mie mi-a promis-o conducerea de la București..

Asupra listei s-au făcut N modificări din voința și cu acordul conducerii județene și a conducerii de la centru”, a declarat Elena Năstăsoiu.

„Oamenii cei mai buni au fost dați la o parte”

“Este o demagogie și o minciuna constantă a celor care conduc AUR. Am convingerea că oamenii vor discerne Din ceea ce înseamnă promisiunile acestea cu iz electoral. Meritocrația nu există.

În timp ne-am dat seama că lucrurile nu sunt în regulă, cel puțin pe ultima lună și jumătate, când ni s-a spus să facem listele. Am făcut listele conform unor criterii, care sunau foarte bine, meritocrație, devotament, implicare, vechime și de 4 ori ni s-au schimbat listele și atenție! AUR – municipiul Buzău a ajuns să fie extrem de puternic. Într-un an și ceva echipa pe care o coordonez și-a făcut foarte bine treaba, însă, la momentul în care a trebuit să venim în fața electoratului cu oameni care să probeze profesional, social, politic, oamenii cei mai buni au fost dați la o parte. Am așteptat până în ultima clipă, pentru că am sperat că oamenii care au fost propuși inclusiv pentru Consiliul Județean vor fi puși pe lista Consiliului Județean, oameni care au muncit pentru partid, s-au dedicat și, încă o dată, nu au fost primiți. Ni s-a spus clar, listele sunt făcute de București”, a mai precizat Năstăsoiu.

„Este vorba despre modul în care s-au folosit de oameni”

„Cred că politica pe care eu, cel puțin, împreună cu echipa mea am gândit-o, a fost politica omului cinstit și a omului meritocratic. Nu a fost vorba de o luptă pentru funcții, nu a fost vorba de a crea o încrengătură a influențelor, ci este vorba despre aprecierea pentru munca, devotamentul, implicarea și crezul oamenilor. Este vorba despre modul în care s-au folosit de oameni, oameni care au crezut și au mers într-un crez, oameni care au crezut că pot face o schimbare prin munca lor, prin devotamentul lor, pentru copiii lor. De exemplu, eu mă retrag din orice candidatură, nu mă mai interesează să candidez pentru nicio demnitate publică, însă, mai presus de toate, este vorba despre aprecierea noastră ca oameni.

Deci ceea ce ne deranjează nu este faptul că nu am fost puși pentru nu știu ce funcție. Este vorba despre respectul pentru munca noastră, devotamentul și implicarea noastră, și să știți că principii avem. Primul principiu este acela al faptului că demnitatea nu se negociază, iar noi suntem o familie și o echipă, iar ceea ce se construiește ca și proiect, se face cu oameni”, a conchis fosta candidată AUR pentru Primăria Buzău.

Fosta candidată AUR a fost întrebată dacă se va îndrepta către alt partid.

“Nu. Pentru noi există dorința de realizare a proiectelor pe care le-am conturat și vom veni în sprijinul tuturor celor care vor vrea să construiască într-adevăr o Românie sănătoasă și cu demnitate reală și cu meritocrație și transparență”.