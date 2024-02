Emanuel Ungureanu (USR), despre dosarul DNA privind achiziția vaccinurilor în pandemie: „Miroase urât, a campanie electorală” (VIDEO)

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat în emisiunea Bună, România cu Răzvan Zamfir și Radu Buzăianu că declanșarea anchetei DNA privind achiziția de vaccinuri în pandemie este una bizară. Deputatul îi acuză pe procurorii DNA cî timp de doi ani nu au avut nicio acțiune privind vaccinurile din pandemie, însă au declanșat una acum, în plină campanie electorală:

„Au fost două comisii de anchetă parlamentară pe achizițiile din pandemie. Nu s-a luat niciun vot în Parlament pentru acele anchete. Au fost strict chestii penale vânturate pe acolo, vorbe goale. Eu în septembrie 2022 am sesizat DNA cu privire la achiziția de vaccinuri tocmai pentru că se vântura în spațiul public tot felul de povești. Bizarerie, din septembrie până astăzi eu nu am primit niciun fel de document de la DNA deși toată lumea știe din România că domnul Cîțu și domnul Iohannis au coordonat tot ce înseamnă zonă de vaccin, de achiziție. Dacă vă aduceți aminte imaginile cu domnul Cîțu care întâmpină vaccinurile, domnul Voiculescu care nu era lăsat să comunice pe subiect, nu era lăsat să ia niciun fel de decizie, iar acum brusc în an electoral vine DNA și zice că domnul Cîțu ar fi de fapt complice la ce ar fi făcut domnul Voiculescu și doamna Mihailă, ceea ce este o bizarerie totală! Asta când se întâmplă? În contextul în care domnul președinte este în Tanzania, în contextul în care domnul Ciolacu nu mai poate să explice ce împrumuturi a făcut domnul Câciu și ce face el cu banii ce face prin decret. E politic! E ca la Barna! În 2019, vuiau televiziunile, Barna penalul, Barna penalul! După 4 ani clasare. Miroase urât. Dacă în 2022 când am făcut eu sesizare la DNA venea frumos DNA. Să știți că a făcut sesizări și domnul Voiculescu. Multă lume vorbește despre asta. În an electoral brusc, iarăși USR e de vină pentru ce știe toată lumea, că tot ce înseamnă pandemie a făcut domnul Cîțu”.

Emanuel Ungureanu a precizat că achiziția vaccinurilor a fost făcută pe baza unor rapoarte de oportunitate întocmite de alți funcționari din Ministerul Sănătății:

„La ce a făcut doamna Mihăilă poate fi o discuție. Dar aici este vorba despre un mare dar. În Ministerul Sănătății, la fel ca în toate ministerele când se fac achiziții sunt niște oameni cu nume. Vă dau două nume: Amalia Șerban, mâna dreaptă a domnului Rafila și astăzi la achiziția de vaccinuri, și doamna Bumbac, care se ocupă de zona economică. Vaccinurile achiziționate la ordinele lui Cîțu au fost făcute cu referate semnate, de oportunitate de oameni din minister. Eu le-am indicat în plângerea penală. Nu am fost chemat niciodată! De atunci eu am depus multe alte sesizări la care nu s-a mișcat deloc DNA.

Miroase urât a campanie electorală și a scenariu Barna. Îi rupeau cămășile pe la alte televiziuni că Barna este un penal iar acum, când clasarea a venit după 4 ani nicio știre, aproape pe nicăieri despre clasare. Mă tem că povestea asta începe acuma și dă motive…

Eu nu susțin că e un dosar politic, dar eu zic că se vede de la o poștă că dacă un an de zile…Din 2021 până astăzi, și Vlad Voiculescu, și mulți alții, între care mă număr și eu, am cerut clarificarea instituțională acestor chestiuni. De ce în trei ani nu au fost înstare? Explicația o vedeți la cazul Barna. În plină campanie electorală ei inventează un dosar. Eu zic că trebuie să tragă lumea concluzia după elementele care se văd în poză. Sesizări sunt din anul 2021, DNA începe urmărirea penală azi”.

Întrebat dacă achiziția de vaccinuri are un caracter penal, Emanuel Ungureanu a precizat: „Achizițiile de vaccinuri s-au făcut la nivelul Comisiei Europene. Foarte multe state au cumpărat cantități mari de vaccinuri pentru că la momentul acela oamenii tremurau în case și se spunea că vine valul 4, 5…hai să facem stocuri. Așa a fost atunci discuția. Când lumea și-a dat seama că vaccinurile sunt în exces, Germania, Italia, Ungaria, alte state au renegociat constractele. Când Rafila a venit în comisia parlamentară eu l-am întrebat: dumneavoastră ați avut contracte cu Pfizer? Care e motivul pentru care nu spuneți, statul român nu mai vrea să achiziționeze niciun vaccine, vrea să le dea pe celelalte.

Eu cred cî s-au cumpărat foaret multe la nivel european. Achiziția a fost una exagerată. Nazare a spus atunci, băi, pe ce vă bazați, pentru că rata de vaccinare era la 30%. Doamna Șerban are calculele, cifrele, ea pune în fața ministrului la semnat. Analiza de oportunitate este făcută de specialiști. Oamenii din minister au srmnat acte prin care au spus: da, trebuie să luați. Oportunitatea la Comisia Europeană a fost făcută de Cîțu, trecând peste Voiculescu”.