Simona Halep, veste bună după întoarcerea de la Hong Kong: „Acum nu mă mai doare” / „Vreau meciuri mai multe. Am nevoie de victorii să prind încredere”

Simona Halep s-a întors în România după și a susținut mai multe declarații de presă, vorbind despre condițiile de la turneu, despre starea sa de sănătate, dar și despre viitorul său în tenisul profesionist.

Simona Halep spune că a scăpat de dureri

Fostul lider WTA a vorbit despre condițiile de la Hong Kong și a dezvăluit că a scăpat de dureri.

„N-a fost așa de cald cum a fost . Oricum, condițiile sunt aceleași pentru toată lumea, nu am de ce să mă plâng. Am câteva zile de pauză și voi discuta cu domnul Dobre să vedem ce se va întâmpla mai departe.

Aceste meciuri fac parte din proces, nu mă deranjează. Nu este o dramă ce se întâmpla acum, e normal, a fost o perioadă lungă în care n-am jucat. Vin după o accidentare, cu ruptură de cartilaje. Este foarte greu să joci, dar acum nu mă mai doare. Nu vreau să o iau ca pe o luptă, încerc să dau cât pot de fiecare dată și să muncesc”, a declarat Simona Halep, citată de .

Vrea să joace mai multe meciuri

Dubla-câștigătoare de Grand Slam spune că are nevoie de mai multe victorii ca să capete încredere.

„Tenisul meu e ok, nu mai fac greșelile pe care le făceam înainte. Fizic, pe partea de meciuri, este mult mai dificil, este diferență de la antrenament la meci. Îmi va lua ceva să mă adaptez. La retur mă descurcam și înainte și a rămas partea asta, serviciul a fost destul de slab. Nu o să fiu foarte critică cu mine, o să merg mai departe și o să văd ce o să fac.

Vreau meciuri mai multe, am nevoie de victorii să prind încredere, dar nu vreau să pun presiune pe mine. Ce fac acum e un bonus, am făcut destule în carieră și sunt împăcată. Am jucat doar 2-3 meciuri, nu am jucat cu jucătoare foarte puternice. Am urmărit la televizor, Swiatek și Sabalenka sunt foarte puternice și lovesc mingea bine”, a mai spus Simona Halep.