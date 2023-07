Eugen Tomac: „În plină campanie electorală niciun guvern nu va dori să aducă în discuție extinderea spațiului Schengen” / Ce spune europarlamentarul despre declarațiile făcute de Viktor Orban (VIDEO)

Europarlamentarul Eugen Tomac a declarat luni seara, într-o intervenție pentru B1 TV că în anul 2024 este aproape imposibil ca subiectul aderării României în Schengen să mai fie discutat în cancelariile europene, având în vedere alegerile europarlamentare. Prin urmare, președinția ungară a UE nu trebuie să creeze așteptări speciale în acest sens:

„După președinția spaniolă a UE urmează de la 1 ianuarie 2024 președinția belgiană, iar după belgieni maghiarii. Anul 2024 este an cu alegeri europarlamentare iar după alegerile europarlamentare încep negocierile pentru formarea viitoarei Comisii Europene. Subiectul Schengen în 2024 nu poate fi pus în mod serios pe masa negocierilor pentru că altele vor fi prioritățile pentru Europa.

Dacă nu reușim în acest an să închidem acest subiect, anul 2024 este aproape imposibil. În plină campanie electorală niciun guvern nu va dori să aducă în discuția internă extinderea spațiului Schengen. Vom putea, dacă nu se închide procesul pe care l-am deschis la CJUE cu un verdict foarte clar până atunic, cel mai probabil pe negociere politică vom intra pe timpul președinției poloneze care va fi abia în ianuarie 2025”, a spus europarlamentarul Eugen Tomac.

Acesta a criticat dur recentele declarații făcute de premierul ungar Viktor Orban, precizând că asemenea comportament este inacceptabil pentru secolul în care trăim:

„Orban încearcă să aplice o tactică prin care iese în evidență utilizând conflictul alimentat continuu. Nu i-a ieșit nici unde în Europa. Evident că i-a rămas o singură tribună la Tușnad unde revine an de an cu tot felul de teze care mai de care mai provocatoare. Este un om politic care disprețuiește Româia și afișează ori de câte ori are ocazia acest lucru în sânul comunității maghiare. Este inacceptabil asemenea comportamten în secolul nostru. UE s-a creat tocmai pentru a crea pacea pe continentul european. Până la UE pe continentul european au avut loc războaie din cauza teritoriilor. Acest proiect a venit să aducă pacea. Tezele lui Orban sunt desprinse din altă epocă. Asta nu vrea să înțeleagă și să priceapă. Toată această retorică, Transilvania nu este teritoriu românesc, Ținutul Secuiesc nu este teritoriu românesc, este o provocare svidătoare la adresa statului român. De aceea eu am insistat că trebuia să avem o reacție pe măsură”.