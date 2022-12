Eugen Tomac (PMP): De ce nu a votat Lucian Bode împotriva aderării Croației? Aveam dreptul politic și moral să facem acest lucru. Vor mai trece cel puțin doi ani până la o nouă oportunitate reală de a adera (VIDEO)

Președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a declarat sâmbătă, pentru B1 TV, că reprezentanții României au greșit în negocierile pentru aderarea noastră la Shengen când au acceptat decuplarea Croației de România și Bulgaria. Tomac susține că Lucian Bode (PNL), ministrul de Interne, ar fi trebuit să blocheze aderarea Croației la Schengen când a văzut că Austria nu ne lasă pe noi. „Dacă ai pârghii prin care poți bloca, blochezi, nu te duci ca mielul la tăiere”, a precizat liderul PMP.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Aneta Sîngeorzan pe B1 TV.

Ce a greșit Bode în negocierile privind aderarea României la Shengen, explicațiile lui Eugen Tomac

„Prima greșeală majoră am făcut-o când noi am acceptat să fim decuplați de la discuții și negocieri cu Croația. (…) Am avut, din păcate, o decuplare politică, pentru că s-a insistat pe această chestiune, să încercăm să forțăm nota de a include ce e justificat pe agenda Consiliului JAI – subiecful aderării, dar politic trebuia să rămânem pe acest format – Croația intra mai târziu decât noi.

Doi: De ce nu a votat dl Bode împotriva aderării Croației? Trebuia și noi să blocăm lucrările Consiliului, că nu putem merge la nesfârșit cu această bunăcredință, că noi ne dorim și atât.

Mai mult, negocierile trebuiau să plece de la principiul fundamental că se încalcă Tratatul. Eu pe această chestiune aș fi mers până în pânzele albe. Atunci cânf ai dreptate și Comisia te susține, nu poți eșua în negocieri, că indiferent cât de mult s-ar fi opus acest cancelar, dacă am fi insistat pe toate căile posibile…

Ne-am, trezit cu această surpriză inexplicabilă nici până la această oră, că acest cancelar mincinos a vrut pur și simplu să ne umilească, dar nu trebuia să ajungem în această situație”, a declarat liderul PMP.

Mai avem de așteptat cei puțin doi ani pentru aderarea la Schengen

„Când s-a luat decizia să fim sacrificați, aveam dreptul politic și moral să blocăm și accesul Croației să să se extindă Schengenul când e pregătită toată UE să discute acest subiect. În ochii opiniei publice europene și naționale am părut ca incapabili să ne impunem punctul de vedere, în condițiile în care se încalcă Tratatul UE și două drepturi fundamentale.

Dacă ai pârghii prin care poți bloca, blochezi, nu te duci ca mielul la tăiere. Asta e opinia mea.

Sunt profund revoltat că, din nefericire, va dura aproape doi ani cel puțin până când vom prinde o oportunitate reală de a aderat la Schengen”, a mai afirmat Eugen Tomac.