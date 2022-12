Eurodeputatul Siegfried Mureșan, despre blocarea aderării României la Schengen: „Este o nedreptate dar nu este o umilință”

Eurodeputatul Siegfried Mureșan a declarat în emisiunea Politica zilei că votul negativ dat de Austria aderării României la Schengen este o nedreptate dar nu este o umilință:

„Este o nedreptate dar nu este o umilință. Avea 26 de state membre ale UE de partea noastră nu este o umilință este o mare reușită. S-a confirmat efortul din ultimele luni, faptul că am reușit să convingem 26 de state membre, Comisia Europeană a fost de partea României, Austria a spus că are nevoie de mai mult timp. Este o nedreptate. Trebuie să găsim cât de repede următoarea ocazie pentru a ne atinge acest obiectiv. Nu pornim de la zero, pornim de la un sprijin mai mare decât oricând. Sunt convins că ne vom atinge obiectivul cât de curând”.

Siegfried Mureșan a spus că decizia în mod oficial este luată la nivelul miniștrilor din Consiliul JAI. Șefii de state și de guverne sunt practic nivelul politic cel mai înalt. Din punct de vedere legal pentru aprobare este nevoie de o reuniune a miniștrilor afacerilor de interne.