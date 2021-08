Explozie masivă în exteriorul aeroportului din Kabul. SUA și Marea Britanie își avertizaseră cetățenii că există un risc major de atentat terorist (FOTO, VIDEO)

Departamentul american al Apărării a confirmat că în exteriorul Aeroportului Internațional din Kabul a avut loc o explozie masivă. Încă nu se cunoaște numărul victimelor, a precizat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby.

În ultimele ore, SUA și Marea Britanie le ceruseră propriilor cetățeni să părăsească „imediat” intrările aeroportului din Kabul pentru că există un risc major ca așa-zisul Stat Islamic să comită „un atentat terorist” la unul dintre punctele de acces, transmite El Pais.

Porțile de acces sunt aglomerate de cele câteva mii de afgani care încearcă să prindă unul dintre puținele zboruri disponibile pentru a părăsi Afganistanul.

Regatul Unit precizase că vede ca fiind „foarte credibilă” amenințarea unui atentat terorist „iminent”.

„Există un risc grav de atac terorist”, spunea ministrul britanic de externe, care le ceruse cetățenilor să se deplaseze cât mai repede către „un loc sigur”.

Anterior, cel puțin cinci state europene – Polonia, Ungaria, Țările de Jos și Belgia – anunțaseră că au terminat operațiunile de evacuare și că nu se mai justifică utilizarea aeroportului, având în vedere deterioarea situației de securitate și riscul tot mai mare de atentate. La rândul lor, Franța și Spania precizaseră că vor încheia vineri misiunile de evacuare.

Only yesterday some #BritishAfghans were told to come to Baron Hotel.

This is catastrophic. This is failure. Justice needs to be done. #Afghanistan #kabulairport #terrorism https://t.co/hc2qMqdO8l

— Afghan Council GB 🇬🇧 (@AfghanCouncilGB) August 26, 2021