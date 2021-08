Momentele exploziilor din Kabul care au cauzat zeci de moți și panică generală în Afganistan (VIDEO)

Doisprezece membri ai serviciului american au fost uciși și alți 15 au fost răniți în urma unui atac în apropierea aeroportului din Kabul, a anunțat joi generalul Kenneth „Frank” McKenzie, șeful Comandamentului Central SUA, într-un briefing.

McKenzie a vorbit pe larg în această după-amiază despre situația din apropierea aeroportului din Kabul din Afganistan, unde, potrivit unui oficial al Ministerului Sănătății Publice din Afganistan, peste 60 de persoane au fost ucise.

Președintele Biden va face observații asupra atacului la ora 17:00., conform programului de la Casa Albă.

În total, mai mult de 60 de persoane au fost ucise și cel puțin 140 au fost rănite, potrivit unui oficial afgan. McKenzie a confirmat că membrii serviciului SUA au fost uciși și răniți în urma atacului, spunând: „Astăzi este o zi grea”.

McKenzie a declarat că atacul a inclus două bombe sinucigașe, urmate de oameni înarmați care au deschis focul. Astăzi au fost cel puțin două explozii lângă o poartă de pe aeroportul din Kabul. Au venit în timp ce SUA și alte țări se luptă pentru a evacua oamenii înainte de termenul de retragere al președintelui Biden, pe 31 august.

McKenzie a spus că, în timp ce continuă să investigheze autorii atacului de astăzi împotriva aeroportului din Kabul, aceștia se concentrează și asupra altor „fluxuri de amenințări extrem de active”.

Generalul a explicat că aceste amenințări înseamnă că ar putea fi „iminente” și „ar putea apărea în orice moment” și ar putea include atacuri cu rachete, atacuri cu vehicule sau un atacator sinucigaș. McKenzie a declarat că se coordonează cu talibanii în ceea ce privește securitatea aeroportului și că misiunea SUA continuă în ciuda atacului și că SUA va „urmări” persoanele responsabile de atac.

1st Explosion at #Kabul Airport..

This attack was accessed by US intelligence & warning was declared by State Department. Very Saddning that How terrorists are being pampered & the super powers bowing down to terrorists..#TalibanDestroyingAfghanistan pic.twitter.com/lhCCTYMVhU

— Sarthak Das 🇮🇳 (@jai_bhavani_IND) August 26, 2021