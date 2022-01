Florin Cîțu: 2021 a fost cel mai bun an din punct de vedere economic din istoria României, cea mai rapidă revenire în criza globală. Nu spun doar eu că a fost un an de succes, ci și Mathias Cormann, Secretarul General al OCDE (VIDEO)

Florin Cîțu, președintele PNL, a declarat, sâmbătă, că 2021 a fost cel mai bun an din punct de vedere economic din istoria României, fapt pe care mulți români l-au remarcat. „Atunci când vom termina reformele, succesul se va vedea în buzunarele tuturor”, a mai spus Cîțu. Liderul liberalilor a precizat că inclusiv la OCDE s-a văzut progresul economiei românești și a citat din Mathias Cormann, secretarul general al organizației.

Florin Cîțu, despre redresarea economică din 2021

„Am administrat economia în 2020 şi în 2021 şi a ieşit bine. Te pregăteşti pentru ce este mai rău şi, dacă iei măsuri bune, rezultatele vor fi confirmate. Anul trecut, nu o spun doar eu, a fost cel mai bun an din punct de vedere economic din istoria României, cea mai rapidă revenire în criza globală”, a declarat Florin Cîțu.

Acesta a precizat că are un singur regret, acela „că nu am reuşit să am timpul să duc până la final reformele propuse pentru că atunci tot acest succes economic s-ar fi văzut şi în buzunarele românilor”.

„În momentul în care vom termina reformele succesul economic al creşterii economici se va vedea şi în buzunarele tuturor românilor”, a mai spus președintele PNL.

Redresarea economică a României, remarcată și de secretarul general al OCDE

Florin Cîțu a mai afirmat că nu doar el a constatat redresarea economică a țării, ci chiar și OCDE: „Nu o spun doar eu că a fost un an de succes al României, vreau să citez din domnul Mathias Cormann, Secretarul General al OCDE”. Cîțu a citat apoi o declarație a secretarului general al organizației:

„Puteți vedea că pandemia a lovit puternic România, în ceea ce privește economia, în 2020, PIB-ul României a scăzut cu 3,7%, mai puțin decât media OCDE de 4,7%.

România a reușit să stateze, în mod surprinzător, consecințele Covid-19. Ați luat o serie de măsuri sociale și economice, care au reprezentat 3,6% din PIB, în 2020, și 1,4% din PIB în 2021.

Drept urmare, în urma acestor măsuri, PIB-ul României a depășit nivelul de dinaintea crizei în al doilea trimestru al anului 2021. Deci, cea mai rapidă revenire economică, în doar un an de zile am depășit criza și, astăzi, rata șomajului este aproape de nivelul de dinainte de criză”, declarase Mathias Cormann, în timpul recentei vizite la București.