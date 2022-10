Florin Cîțu: „Actuala guvernare este pe model socialist. Măsurile liberale nu au avut trecere”/ „În partid vreau să fac o mișcare liberală, să îi resuscităm pe liberali” (VIDEO)

Florin Cîțu a declarat luni în emisiunea Sub semnul întrebării că actuala guvernare funcționează pe model socialist, având în vedere că măsurile liberale nu au avut trecere:

„Este o guvernare pe model socialist, am spus din primul moment. Măsurile liberale nu au avut trecere. Am spus și în partid, de ce trebuie să acceptăm tot de la ei. Supraimpozitarea contractelor part time, mi s-a spus de fiecare dată că am salvat cota unică. Mi s-a dat un exemplu la un moment dat că PSD voia să crească impozitarea la dividente la 16%, am reușit să o păstrăm la 8%. Știți ce îmi spun cei din sectorul privat nu ați reușit nimic, a crescut de la 5 la 8%. Că nu a crescut la 16%?

Va ajunge la 16% pentru că vine premierul PSD peste câteva luni. Ce îl mai oprește pe premierul PSD să vină cu taxa de solidaritate să vină cu taxe mult mai mari. Cine mai crede în mesaje că nu mai creștem taxe?”, a spus Florin Cîțu.

Acesta a spus că va lansa o mișcare în interiorul PNL:

„PNL are oameni care au luptat și se luptă pentru măsuri liberale. Eu am fost printre oamenii aceia. În partid vreau să fac o mișcare liberală să îi resuscităm pe liberali. Și atunci îi veți vedea pe liberalii adevărați”.