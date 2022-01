Florin Cîţu: Am fost foarte plăcut surprins când social-democraţii au înţeles că promisiunea lor de creștere a pensiilor cu 40% nu se poate face / Trebuie să ne gândim și la românii care au credite şi la cei care investesc (VIDEO)

Florin Cîţu, președintele PNL, a declarat, sâmbătă, că toți își doresc să crească pensiile, dar acest lucru nu se poate face decât ținând cont de realitățile economice ale României. Liberalul s-a arătat plăcut surprins de faptul că social-democrații au înțeles și ei acest lucru și au renunțat la promisiunea lor de creștere a pensiilor cu 40%.

Ce spune Florin Cîțu despre creșterea pensiilor

„Toţi vrem să creştem pensii, vrem ca oamenii să trăiască mai bine, de asta am și susţinut creşterea cu 10% a pensiilor şi am fost foarte plăcut surprins când social-democraţii au înţeles că promisiunea lor de creștere cu 40% nu se poate face. Nu vreau să mai ajungem în această situaţie, să fie azi o promisiune de 11%, discutăm şi arată pe hârtie că nu se poate”, a declarat Florin Cîțu.

Întrebat dacă anul asta vor mqi crește pensiile, liderul liberalilor a răspuns că nu crede, dar „dacă există spaţiu fiscal o voi susţine”.

„Dacă putem să creştem pensiile anul acesta şi să rămânem în deficitul de 5,84%, sunt de acord, dar cred că în condiţiile de azi, cu inflaţia şi dobânda mare, ar trebui să fim mai ambiţioşi pe partea de deficit, că doar aşa poţi să scazi şi inflaţia şi dobânzile. Trebuie să ne gândim și la românii care au credite şi la cei care investesc, că şi ei vor fi afectaţi”, a mai explicat Florin Cîțu.

Cîțu: 2021 a fost cel mai bun an pentru România, din punct de vedere economic

Tot sâmbătă, în cadrul aceleiași conferințe, președintele PNL a susținut că anul trecut, în timpul guvernării pe care a condus-o, România a avut cel mai bun an din punct de vedere economic.

„Aşa am administrat economia în 2020 şi în 2021 şi a ieşit bine. Te pregăteşti pentru ce este mai rău şi dacă iei măsuri bune, rezultatele vor fi confirmate. Anul trecut, nu o spun doar eu, a fost cel mai bun an din punct de vedere economic din istoria României, cea mai rapidă revenire în criza globală.

Am un singur regret, că nu am reuşit să am timpul să duc până la final reformele pe care ni le propusesem, pentru că atunci tot acest succes economic s-ar fi vazut şi în buzunarele românilor”, a afirmat Florin Cîțu.

În ultima vreme, liberalul s-a arătat îngrijorat de evoluția inflației și a dobânzilor de când Ministerul Finanțelor a fost preluat de social-democratul Adrian Câciu. Doar într-o singură lună deficitul bugetar a crescut cu 2% din PIB.