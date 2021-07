Florin Cîțu: Avem un an record de investiții / Unele proiecte au execuție zero și e inadmisibil. Le-am spus miniștrilor să revadă ce s-a întâmplat (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri, la finele ședinței de Guvern, că avem un an record de investiții și ținta de 61,4 miliarde investite până la sfârșitul lui decembrie poate fi atinsă. Totuși, acesta s-a arătat nemulțumire avizavi de faptul că proiectele unor ministere au execuție zero, deși banii au fost alocați. În luna august se va face rectificarea bugetară.

Florin Cîțu, despre investițiile făcute până acum și ținta asumată pentru întregul an

Întrebat dacă este mulțumit de investițiile publice făcute până acum, dat fiind că ele se ridică la suma de 21,3 miliarde de lei, iar el și-a asumat pe tot anul investiții de peste 61,4 miliarde, premierul a răspuns: „Pe de o parte, dacă mă uit la ce s-a întâmplat anul trecut și în ultimii 10 ani, da, investițiile sunt la un nivel record, sunt mai mari cu 5 miliarde. Dacă mă uit la execuția bugetară, se putea mai mult. Am avut azi o discuție cu colegii mei despre execuția bugetară și am prezentat faptul că sunt multe proiecte care au fost în buget și au execuție zero și nu e admisibil, din punctul meu de vedere. Trebuie revăzut modul în care a fost programată execuția bugetară pentru mai multe ministere”.

„Le-am spus colegilor să revadă ce s-a întâmplat, de ce nu s-au făcut unele proiecte. Cred că sunt mai multe cauze, dar să ne uităm la partea bună: avem un an record de investiții. 64 de miliarde e o sumă foarte mare, vom atinge această sumă la finele anului, trebuie doar să accelerăm”, a mai declarat șeful Guvernului.