Florin Cîțu, explicații despre contractul vaccinurilor: „Au fost comandate din decembrie 2020 până în decembrie 2023, 87 de milioane de doze” (VIDEO)

Florin Cîțu a oferit detalii despre contractele pentru vaccinuri din perioada pandemiei de COVID-19. Fostul premier a precizat în emisiunea Sub semnul întrebării că nu a văzut contractele făcute de UE iar atunci când s-au făcut contractele nu exista niciun vaccin.

Florin Cîțu a spus că Au fost comandate din decembrie 2020 până în decembrie 2023 87 de milioane de doze:

„Erau mai multe companii care spuneau că vor avea un vaccin, dar nu toate au avut un vaccin la un moment dat. Au fost comandate din decembrie 2020 până în decembrie 2023 87 de milioane, nu se știa dacă o să fie o doză, două, trei sau patru doze. Dacă PSD avea o problemă cu asta de ce nu au cerut renegocierea contractelor?

Atunci când eram disperați toți că nu avem doze de vaccin, mă uitam la Republica Moldova care nu avea și am donat, mă uitam la Ucraina care nu avea și am donat…Știți ce ușor este să discutăm despre asta astăzi, știți cum era atunci România nu a făcut nimic în plus față de alte țări. Mai aveam o variantă, România să spună la început noi nu vrem să facem parte, stăm din afară și negociem bilateral cu companiile”.