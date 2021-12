Florin Cîțu, nemulțumit de modul în care Nicolae Ciucă negociază cu PSD: „Va da explicații în fața colegilor” (VIDEO)

Florin Cîțu a vorbit luni seara despre relația cu premierul Nicoale Ciucă. Președintele PNL s-a declarat nemulțumit de modul în care Ciucă a negociat cu PSD, motiv pentru care generalul în rezevă ar urma să dea explicații „în fața colegilor”.

„Nu o să am o răfuială cu Nicolae Ciucă. O să explice în fața colegilor. Poate are o explicație (n. r.: referitor la procentul alocat pentru investiții). Au fost găsite resuse pentu toate măsurile PSD, dar pentru cele de la PNL nu! Am trecut de la a face din antreprenor un erou un infractor.

Dacă o să permitem derapaje costul o să fie prea mare pentru toată România.

Nu cred că a fost păcălit Nicolae Ciucă. Dar așa cum am spus de fiecare dată există riscuri atunci când te grăbești cu bugetul pe umătorul an”, a declarat Florin Cîțu, la Digi24.

Cîțu s-a arătat nemulțumit și de bugetul pentru anul 2022, care ar urma să fie votat până la finalul anului în curs. Mai mult, fostul premier pune sub semnul întrebării eficiența angajamentului cu PSD.

„Alcătuirea bugetului este un compromis. Vom vedea dacă PNL va accepta să meargă și cu acest compromis mai departe, în această coaliție.

Este o parte de principiu de la care am pornit, când am făcut această coaliție. Când se negocia, fiecare partid a venit cu câteva lucruri pe masă, lucruri la care ținem, care reprezintă electoratul nostru, al fiecăruia”, a declarat Cîțu.