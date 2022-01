Florin Cîțu: Nu prea văd sensul ca după 1 aprilie să reglementăm piața energiei pentru 6 luni, până în octombrie când vine iarăși iarna

Președintele PNL, Florin Cîțu, a declarat marți că potrivit proiectului de Ordonanță care aduce modificări la reglementările privind plafonarea și compensarea prețurilor la energie, amenzile pentru furnizorii care nu aplică în mod corect compensațiile vor crește până la 200.000 de lei.

„Obiectivul este acela să găsim cele mai bune soluții în coaliție. Este ordonanța Guvernului, cu soluțiile coaliției pentru a reduce povara pentru români în această iarnă pentru facturi. Sunt mai multe soluții, unele dintre ele, dacă e vorba de facturile emise în trecut, Ministerul Justiției trebuie să se pronunțe. În ceea ce privește penalitățile iarăși le susțin”.

Florin Cîţu a declarat, marţi, la Parlament, legat de anunţul liderului PSD Marcel Ciolacu, privind reglementarea pieţei energiei şi a gazelor naturale, de la 1 aprilie, că nu prea vede sensul de a reglementa după 1 aprilie, când vine vara şi consumul este mult mai mic.

„Nu prea văd sensul ca după 1 aprilie să reglementăm piața pentru 6 luni, până în octombrie când vine iarăși iarna. Cineva nu s-a gândit foarte bine când a venit cu această soluție. Dacă e să facem ceva să ne gândim pentru iarna viitoare. Soluția pe care am propus-o era pentru aceste lunid e iarnă să reglementăm piața, când ai consum mare. ANRE s-a opus, am venit cu cealaltă variantă pe care am propus-o acum”.

Acesta a precizat că nu crede că amenzile aplicate furnizorilor sunt o soluție, ci deschiderea pieței:

„Se crește penalizarea până la 200.000 dar dacă plătești mai devreme amenda este mai mică. Aici nu amenzile rezolvă problema, ci dechiderea pieței. Cu cât ai mai mulți jucători, cu atât scad prețurile. Trebuie să găsim soluții pentru a face piața mai permisivă, prin investiții”, a declarat Florin Cîțu.