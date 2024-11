Florin Roman: Marcel Ciolacu are obligația să îl demită de urgență pe Alexandru Rafila, pentru ca tragedii precum cea de la Spitalul Pantelimon să nu se mai repete (VIDEO)

Marcel Ciolacu are obligația să îl demită de urgență pe Alexandru Rafila, pentru ca să nu se mai repete, a declarat deputatul PNL Florin Roman, joi, la Știrile B1 TV prezentate de Alex Vlădescu.

Florin Roman (PNL), pe B1 TV, despre situația de la Spitalul Pantelimon

Deputatul PNL a cerut „demisia sau demiterea” lui Alexandru Rafila din funcția de ministru al Sănătății.

„Din punctul meu de vedere, mai ales după conferința de presă a domnului ministru Rafila și după declarațiile premierului Ciolacu, nu mai există decât un singur lucru de făcut, și anume demisia sau demiterea ministrului Sănătății”, susține liberalul.

„Deși mă așteptam, sincer, să înceapă conferința de presă prin a cere scuze și a oferi condoleanțe familiilor celor decedați, practic cu genul acesta de atitudine în care domnul Rafila se face că plouă într-o situație în care într-un mare spital din România ai 17 decese pe ATI și ai acuzații extrem de grave că unii medici, și aici nu e generalizarea de care vorbea domnul Rafila, toți cei care au vorbit despre astfel de situații au vorbit de acei medici scoși cu cătușe la mâini și care, potrivit comunicatului oficial al Parchetului, vorbește despre medici care decideau cine trăiește și cât trăiește, ceea ce este de un cinism fără margini, care nu poate fi acceptat, or în situația de genul acesta, când domnul Rafila în urmă cu patru luni are un număr de decese, vă repet, 17, și 1 era foarte grav, darămite 17, când se confirmă că acolo unii decideau cine trăiește și cât trăiește, ca ministru al Sănătății, care trimiți Corpul de control, la momentul respectiv practic ignori ceea ce spun aparținătorii celor decedați și practic le mai înfigi o dată cuțitul în inimă, după ce au avut o pierdere în familie, din punctul meu de vedere, este o lipsă de empatie cum rar mi-a fost dat să văd și politic, repet, ca ministru, când ai în ograda ta o asemenea situație, bunul simț te obligă să îți înaintezi demisia”, a adăugat Florin Roman.

Întrebat despre decontul politic al situației, deputatul PNL a spus: „Păi, le va deconta, pentru că nu va scăpa de ceea ce îi este teamă domnului Rafila și în cele din urmă va trebui să plece fie prin demisie, fie prin demitere”.

„Domnul Ciolacu, pentru mine este surprinzător (…), are două săptămâni de când vorbește doar de ce fac alți miniștri, dar atunci când dumnealui are în față o situație clară că un ministru PSD trebuie să plece, domnul Ciolacu începe să ne vorbească de ceea ce a fost prin pandemie. Nu, domnul Ciolacu are obligația, ca prim-ministru al României, să îl demită de urgență pe domnul Rafila, pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete”, a continuat Florin Roman.