Fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu (PMP), despre cât o să ne coste, de fapt, taxa de 1%: „Comisia Europeană va spune foarte clar că e un TVA mascat și este împotriva legislației europene” (VIDEO)

Fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu, a avut o intervenție în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, unde a vorbit despre cât va fi, de fapt, taxa de 1% pentru companii.

„E un TVA mascat, care nu se deduce și se adaugă, iar Comisia Europeană va spune foarte clar că e un TVA mascat și este împotriva legislației europene. Plus că îi suspectăm pe cei mari de evaziune, pentru că dacă nu obțin un profit cât de cât, le luăm această taxă, iar la bănci e dublă impozitare, pentru că plătesc și impozit pe profit, și plătesc și acea taxă de 2 %, și totul se va duce în dobânzi.

Mă miră domnul Stolojan, când era în 2010, în Partidul Democrat Liberal, n-avea o viziune liberală. Că atunci n-am l-am auzit pe dânsul, să eliminăm facilitățile pentru cei din IT, deși perioada era mult mai grea. Noi am făcut o analiză atunci și am considerat că pierdem bani, pentru că mulți își mutau locurile de muncă, iar legat de facilitățile fiscale, ele nu sunt liberale, nici socialiste. Ele sunt economice. Dacă ai o viziune economică, să ajuți niște sectoare de activitate, le acorzi facilitățile. Și îl rog pe domnul Stolojan să se uite la ultimele date ale INS-ului legat de un sondaj între managerii din sectoarele economice. La construcții, avem o reducere a volumului de activitate, o reducere a numărului de locuri de muncă. Deci vedeți imediat reacționează managerii, deci nu vor rezolva problema. Iar echitatea, să nu omorâm eficiența, care este caracteristică în capitalism, cu principiul echității. Într-adevăr, trebuie să eliminăm derapajele, dar acele facilități erau bune acum pentru sectorul economic, pentru că s-ar putea să intrăm în recesiune și să dispară multe locuri de muncă, iar dacă avem atâția bani să atragem fonduri europene și mă mir că ministrul Dezvoltării Regionale, care semnează pe bandă rulantă contracte, cine o să le aducă la îndeplinire, dacă n-o să mai aibă forță de muncă?

Pentru că aici e problema, vrem să facem investiții și le anulăm facilitățile. Au crescut prețurile la materiale de construcție, au crescut dobânzile și au crescut și TVA-ul la tranzacții de locuințe. Deci, lovitură după lovitură mediului de afaceri. Și cred că PNL-ul nu poate să spună ca a salvat mediul de afaceri prin poziția în coaliție. Nu, a vrut să rămână la guvernare”, a declarat Ialomițianu pe B1 TV.