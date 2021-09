Gabriela Firea: Hienele se sfâșie între ele! Pe ciolan, urâtă este și se vede “lupta de idei”! Jalnice personaje / Criticile senatoarei PSD la adresa USR PLUS

Senatoarea PSD Gabriel Firea i-a catalogat pe cei din USR PLUS ca fiind niște personaje jalnice deoarece se ceartă cu partenerii din coaliție și amenință cu ieșirea de la guvernare, pretinzând că luptă pentru principii. În fapt, susține aceasta, motivele nu au nicio legătură cu românii și nevoile acestora. Firea a mai scris că USR PLUS a mințit românii în campaniile electorale, iar acum își dă arama pe față.

Gabriela Firea, reacție la scandalul din Guvern după demiterea lui Stelian Ion

„Hienele se sfâsie între ele! Au mintit românii, pentru a ajunge la putere, unii au si furat, au promis solutii miraculoase pentru toate problemele tarii si oraselor – inclusiv în Capitala -, si, in mai putin de un an, si-au dat arama pe fata!

E totul pentru ei, pentru parvenirea lor!

Nu e nimic pentru oameni!

Daca cei de la USR – Plus amenintau cu iesirea de la guvernare cand NU s-au majorat alocatiile copiilor potrivit legii, si a pensiilor ori ca au explodat facturile la energie electrica sau îi cereau demisia din functia de primar general lui Nicusor Dan, cand a oprit platile de supravietuire pentru persoanele cu dizabilitati, gravide etc si cand a blocat toate santierele de dezvoltare din Bucuresti, a dublat pretul transportului in comun si a amenintat ca elimina subventia la termie, poate isi mai spalau obrazul de “noua speranta in politica”.

Dar asa, pe ciolan, urata este si se vede “lupta de idei”!

Jalnice personaje!”, a scris Gabriela Firea, pe Facebook.