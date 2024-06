Gabriela Firea, o nouă invitație la dezbatere pentru Nicușor Dan: „Să demonstreze că este un adevărat om de administrație” (VIDEO)

Candidata PSD la Primăria Capitalei, Gabriela Firea, a declarat joi, la închiderea campaniei electorale că îi adresează în continuare o invitație la dezbatere primarului în funcție Nicușor Dan:

„Îi adresez domnului primar general în funcție cu rugămintea să reflecteze, mai sunt câteva ore, poate până diseară se răzgândește. Vin la orice televiziune la care domnia sa acceptă să dezbatem în condițiile sale, cu moderatorii pe care îi alege problemele Capitalei și nu doar să le enunțăm, asta este mai ușor, ci să venim și cu soluțiile.

Să demonstreze că este un adevărat om de administrație, om politic, bărbat politic și că are soluții, rezolvări și poate nu s-au văzut, au fost atât de ascunse încât nu au fost percepute”.

Gabriela Firea a declarat că va merge la această dezbatere dacă ea va avea loc cu dovezile privind proeictele pe care le-a lăsat la Primăria Capitalei la terminarea mandatului de primar în anul 2020:

„Cu ce voi merge la această dezbatere în cazul în care acceptă și așa voiam să mă prezint la o eventuală astfel de dezbatere dacă s-ar fi organizat? În primul rând cu foarte mult dovezi, toate proiectele, contractele, documentele, copii, firește, originalul se află la Primărie și la îndemâna domniei sale, a activității noastre, a echipei social-democrate în mandatul 2026-2020. Eu am aici doar o sinteză sunt 100 de realizări social-democrate din perioada 2016-2020! Toată munca noastră de patru ani de zile în condițiile în care aproape un an de zile am fost blocată cu pandemia, deci s-a lucrat foarte greu, au fost restricții în toate șantierele și în toate activitățile economice. Domnia sa a spus recent că în comparație cu ce a promis în campania precedentă a realizat cam 20% din pliantul de campanie. Să vină cu acele 20 de proeicte, comparativ cu aceste 100 de proiecte în fața bucureștenilor și să decidă ei! Noi expunem ceea ce am făcut și bucureștenii să aleagă!”