O femeie din Suceava a ajuns la spital după ce a fost strivită și târâtă de un camion. Șoferul susține că nu a putut evita coliziunea

O femeie din Suceava a trecut prin momente de groază. Pentru că a ieșit din mașina parcată fără să se asigure, femeia a ieșit direct în calea unei . Șoferul camionului nu a văzut-o, a strivit-o cu portiera mașinii ei și a târât autoturismul câțiva metri înainte să-și dea seama ce a făcut. Din fericire, femeia este în afara pericolului.

Întreaga scenă a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. camionului dă cu spatele pe o stradă îngustă, ajutat fiind de un coleg. După ce manevra complicată i-a reușit, vine timpul să plece, de data aceasta cu fața, de pe loc. Însă nici șoferul, nici ajutorul său nu observă că o femeie încearcă so coboare din mașina oprită pe partea dreaptă a drumului, potrivit .

La un moment dat, femeia își dă seama că mai bine mai așteaptă până să traverseze strada și încearcă să urce din nou la volanul mașinii sale. Însă, nu mai apucă. E prinsă între ușă și pragul autoturismului pe care basculanta îl târăște câțiva metri. Șoferul camionului nu crede că putea evita accidentul.

„Eu am ieșit de-aici și doamna a zis că n-a văzut camionul, o vrut să meargă-n magazin și a deschis portiera sub roată la mine. Eu mi-am lăsat distanța de plecat ca să trec pe lângă ea și a deschis ușa. Ce puteai să mai faci dacă mi-a băgat ușa-n roată. Am auzit văleu, poc și-am oprit”, a povestit şoferul basculantei.

La ce concluzie au ajuns polițiștii

„În interiorul autoturismului a rămas încarcerată o persoană. A fost evacuată cu leziuni la membrele inferioare și predată către echipajele de prim-ajutor”, a declarat plutonierul Nicușor Apetrei, de la ISU Suceava.

Din fericire, viața victimei nu a fost pusă în pericol. Potrivit dr. Monica Terteliu Băiţan, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Suceava, femeia a suferit „răni minore, în curs de investigații”.

Polițiștii au analizat imaginile și au ajuns la concluzia că accidentul s-a produs și din cauza femeii, nu doar pentru că a coborât din mașină fără să se asigure, dar și pentru că a oprit mașina prea aproape de o trecere de pietoni.