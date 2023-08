Hubert Thuma, despre protejarea mediului în Ilfov: „Mulți tineri ne-au ajutat la ecologizări și ne-au rugat să îi anunțăm de fiecare dată când avem un astfel de proiect” (VIDEO)

Hubert Thuma (PNL), președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, a salutat duminică, la Podcast B1 implicarea tinerilor voluntari în proiectele de mediu desfășurate în județul Ilfov. Acesta a dat ca exemplu acțiunile de ecologizare și a subliniat importanța educației în dezvoltarea comunităților locale:

„Vreau să le mulțumesc celor care au venit să ne ajute în mod voluntar. Mulți tineri au venit, ne-au ajutat la ecologizări și ne-au rugat să îi anunțăm de fiecare dată când avem un astfel de proiect.

Scopul nostru ca administrație publică locală sau județeană este să creștem calitatea vieții oamenilor ce locuiesc în Ilfov, dar nu putem să o facem singuri. Dacă oamenii se implică, dacă oamenii vin cu idei noi suntem deschiși să le implementăm”.

Hubert Thuma a vorbit și despre importanța proeictelor desfășurate în școlile din județul Ilfov:

„Totul pleacă de la educație, aici avem și programe în școli, mergem în școli și vorbim cu copiii. Am mers, am avut un program de mers în școli cu animale, să le explicăm copiilor că animalele care sunt abandonate pe străzi provin din curțile oamenilor și avem grijă de animale. Plus cum să selectăm, cum să aruncăm deșeurile. Avem proiecte pe care le implementăm”.