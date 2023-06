Ionuț Moșteanu (USR), critici dure la adresa lui Marius Budăi: „E direct responsabil pentru întârzierile reformelor din PNRR, dar este premiat cu încă un mandat”

Ionuț Moșteanu a declarat miercuri într-o intervenție pentru emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, că este sceptic că ministrul desemnat al Muncii, Marius Budăi, va reuși să pună în practică reforma pensiilor, având în vedere că nu a luat nicio măsură în acest sens în ultimul an și șapte luni:

„De ce am crede asta? Ce ne-ar face să credem acest lucru? E de un an și șapte luni acolo și are trei mari jaloane ratate: pensiile speciale car țin de către Ministerul Muncii la 31 decembrie anul trecut, sistemul de pensii la 31 martie anul ăsta și va rata în curând, zilele acestea și legea salarizării bugetare, la finalul lui iunie, la 30 iunie este jalonul.

Jaloane importante pentru următoarea cerere de plată pentru cererea de plată numărul trei. Deci dânsul e direct responsabil pentru aceste întârzieri, dar este premiat cu încă un mandat de către PSD”.