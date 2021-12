Jurnalista italiană Lucia Goracci, plângere împotriva Dianei Șoșoacă. Soțul senatoarei ar fi mușcat-o de mână (VIDEO)

Lucia Goracci a formulată o plângere la Secția 4 de Poliție București împotriva Dianei Șoșoacă. Jurnalista italiană susține că a fost sechestrată și că soțul senatoarei, Dumitru-Silvestru Șoșoacă, a mușcat-o de mână.

Jurnalista italiană Lucia Goracci, plângere împotriva senatoarei Dianei Șoșoacă

Incidentul ar fi avut loc în biroul de avocatură al Dianei Șoșoacă, unde Lucia Goracci și o echipă de la postul Rai Uno veniseră pentru a-i lua un interviu despre gestionarea pandemiei de COVID-19 și despre spitalele românești.

„Am intrat în biroul de avocatură al doamnei Şoşoacă şi ne-a întâmpinat cu o atitudine zâmbitoare având pe masă mai multe alune şi covrigei. Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soţul ei a adus în birou un sac negru în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate, după care am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie.

După acel moment doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă. Intră în conflict şi spune că dacă nu îi convin condițiile pe care ea le hotăraște poate să plece. În acel moment echipa de la RAI 1 s-a pregătit să plece. A ieșit în hol dar doamna Şoşoacă a apărut şi a închis uşa zicând că nu ieșim nicăieri. A spus ulterior soțului să sune la Poliţie după ce a început să țipe, apoi un alt bărbat a intrat în casă”, spune jurnalista Lucia Goracci care subliniază că în acel moment a fugit pe scara blocului, potrivit Antena3.ro.

Presa italiană susține că Lucia Goracci și echipa Rai au fost sechestrați timp de opt ore. Aceștia ar fi reușit să plece abia după intervenția ambasadei italiene.

„I-am cerut să se legitimeze, mi s-a părut ciudat că vorbește în engleză și nu în italiană (…) A refuzat să-mi ia interviul, au început să se plimbe prin toată casa, filmau fără să-mi ceară acordul. Am spus să ne așezăm, să începem interviul, dar ei filmau pe ascuns”, a susținut Diana Șoșoacă, la News România.

Soțul Dianei Șoșoacă a fost pus luni sub control judiciar pentru că ar fi agresat un polițist în timpul incidentului din biroul de avocatură. În timpul audierilor de la Parchet, senatoarea și câțiva susținători au făcut un adevărat scandal.