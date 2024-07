Klaus Iohannis, „discuție substanțială” cu Volodimir Zelenski la Vilnius: „Am reiterat susținerea noastră fermă pentru Ucraina în toate domeniile relevante”

Președintele Klaus Iohannis a declarat că el și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, au purtat o „discuție substanțială”, joi, la Vilnius, în marja Summitului Inițiativei celor Trei Mări.

Președintele României a transmis un nou mesaj de susținere pentru Ucraina.

„Discuţie substanţială cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Vilnius, în marja Summitului Iniţiativei celor Trei Mări. Am reiterat susţinerea noastră fermă pentru Ucraina în toate domeniile relevante şi hotărârea noastră de a consolida conectivitatea regională, cooperarea transfrontalieră sustenabilă şi securitatea energetică”, a afirmat Klaus Iohannis, joi, într-o postare pe platforma X.

Șeful statului român a amintit că parteneriatul cu Ucraina a fost unul dintre punctele importante de pe agenda sa de anul trecut.

Substantive discussion with President in , on the margins of the Summit. I reiterated our firm support for Ukraine🇺🇦, on all relevant dimensions&our determination to consolidate regional connectivity, sustainable cross-border cooperation&energy security.

