Ludovic Orban: PNL a intrat pe un trend descendent în sondajele de opinie

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, candidat pentru încă un mandat la șefia partidului, s-a aratăt îngrijorat, că PNL a intrat pe un trend descendent în sondajele de opinie, după ce Florin Cîţu şi-a anunţat candidatura la preşedinţia PNL.

„În ceea ce mă priveşte, am anunţat că, odată cu depunerea candidaturii şi cu începerea campaniei oficiale pentru prezentarea programului meu politic în faţa filialelor, că îmi doresc să înceapă şi recredibilizarea Partidului Naţional Liberal”, a afirmat Orban, potrivit news.ro.

În ceea ce privește rezultatele unor sondaje de opinie care arată că PNL a scăzut chiar şi până la 16% în preferinţele electoratului, liderul liberal a afirmat că speră ca partidul să depășească rapid această perioadă.

„Ce este interesant este că, până la momentul intrării în competiţie a domnului prim ministru Cîţu, Partidul Naţional Liberal a înregistrat o încredere şi o intenţie de vot stabilă – în jur de 26-27%.

Într-adevăr, există un trend descendent, nu la scorul de 16-18, probabil suntem în jur de 20-22 – e adevărat, dar am intrat pe trend descendent. Sunt convins că toţi colegii mei, inclusiv cei care-l susţin pe Florin Cîţu, percep acest pericol.

Mie mi se rupe inima că o muncă uriaşă pe care am dus-o începând cu 2017 împreună cu toţi colegii noştri să ridicăm Partidul Naţional Liberal, să creştem încredea cetăţenilor în Partidul Naţional Liberal, ne confruntăm cu un astfel de fenomen pe care eu îl consider temporar şi an convingerea că vom depăşi această perioadă„, a declarat liderul PNL.