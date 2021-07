Ludovic Orban: Suntem încă departe de obiectivul de investiții / Președintele PNL atrage atenția că există pericolul ca multe șantiere să se închidă (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, declarat, joi, că deși în 2020, an de pandemie, Guvernul, condus atunci de el, a crescut nivelul investițiilor, acum „suntem încă departe de obiectivul de investiții”. Orban a subliniat că e necesară o mobilizare exemplară pentru ca, până la finele anului, să se facă investiții de 62 de miliarde de euro, așa cum și-a sumat Guvernul. Acesta a mai atras atenția că există pericolul ca mai multe șantiere să se închidă, dat fiind că au crescut substanțial prețurile la materialel de construcție – contractele privind lucrările ar trebui completate cu acte adiționale care să aducă valoarea lucrărilor la valoarea lor reală.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Ludovic Orban, despre ritmul investițiilor în România

Ludovic Orban a dat de înțeles că trebuie mărit pasul în ceea ce privește investițiile, dat fiind că Guvernul Cîțu și-a asumat să facă, până la finele anului, investiții de circa 62 de miliarde, or abia au fost cheltuite 21 de miliarde.

„Alocarea pentru investiții e de 62 de miliarde. Trebuie atins acest obiectiv. Încă din guvernarea monocoloră PNL, când eu eram premier, am decis că motorul principal de creștere economică trebuie să-l reprezinte investițiile. În an de pandemie am crescut nivelul investițiilor, rata de absorbție a fondurilor europene.

Suntem încă departe de obiectivul de investiții și aici e necesară mobilizarea tuturor autorităților contractante pentru a putea derula cât mai rapid procedurile de achizție și, de asemnea, managementul proiectelor trebuie să fie impecabil pentru a putea reuși rata absorbție”, a declarat Ludovic Orban.

Acesta a atras apoi atenția că există pericolul ca numeroase șantiere să se închidă, dat fiind că au crescut atât de mult prețurile la materialele de construcție: „Am atras atenția de două luni că Guvernul are obligația de a emite Ordonanțe de Urgență pentru a îmbunătăți sistemul de adițonare a contactelor, de încheiere de acte adiționale cu privire la valoarea lucrărilor ca urmare a exploziei prețurilor materialelor de construcție, că azi există riscul ca, dacă nu se semnează acte adiționale care să aducă valoarea lucrărilor la valoarea reală ca urmare a creșterii prețului la materialele de construcție, există posbilitatea ca foarte multe șantiere să se închidă, pentru că niciun constructor nu-și poate permite să lucreze în pierdere”.