Marcel Boloș: Deficitul bugetar a ajuns la 2,44% din PIB, adică aproape 40 de miliarde de lei / Fără măsurile fiscal-bugetare, există riscul de suspendare a fondurilor europene (VIDEO)

Marcel Boloș (PNL), ministrul de Finanțe, a declarat luni, pentru B1 TV, că România riscă să-i fie suspendate fondurile europene dacă nu ia pentru echilibrarea situației fiscal-bugetare. Deficitul bugetar, a mai precizat acesta, a ajuns la 2,44% din PIB, adică 40 de miliarde de lei. Cu această ocazie, Boloș, a răspuns și criticilor fostului premier Victor Ponta, care a susținut că majorarea TVA ar fi o greșeală.

Boloș, despre deficitul bugetar și riscul suspendării fondurilor europene

„Dl Ponta are foarte multă experiență ca fost premier și de pe vremea când am lucrat cu dumnealui a fost unul din decindenții pragmatici cu care am lucrat. Dar, în paralel, noi avem un raport al Băncii Mondiale, care spune ”creșteți impozitul pe dividende de la 8 la 10%, unificați contribuția la asigurările sociale de sănătate cu impozitul pe venit și faceți o cotă globală…”.

Experții Băncii, deci nu Ministerul de Finanțe, spun la unison: „faceți această reașezare de impozite și taxe”.

Se pune problema foarte serioasă a unui obiectiv de țară pe care-l avem, acela de a evita E acesta un obiectiv de țară? Eu spun că da! 75 de miliarde de euro să fie puși sub semnul întrebării…

Reformele (a pensiilor, a salarizării etc.) au sens atât timp cât noi avem o sustenabilitate financiară solidă și apoi punem în discuție aceste reforme de profunzime de la care toată lumea așteaptă creșterea de salarii.

(Măsurile) vizează o consolidare a poziției fiscal-bugetare a României, a sustenabilității fiscal-bugetare, fără de care celelalte reforme sunt în dificultate a fi puse în aplicare.

Contul de execuție bugetară, nu se poate ascunde, spune că avem 2,44% din PIB deficitul bugetar, care înseamnă aproape 40 de miliarde de lei. Dacă luăm în calcul luna august, săracă în încasări, septembrie, la fel, octombrie când mai mișcăm ceva că e scadența la impozitul pe profit, socotiți dvs ce ar urma dacă aceste măsuri pregătite nu le-am implementa. Cu toate recomandările Băncii Mondiale, coaliția a făcut un pas important legat de cheltuieli”, a declarat ministrul Marcel Boloș.