Marcel Ciolacu anunță că a avut o conversație telefonică „foarte bună” cu Donald Trump. Ce au discutat

Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a anunțat, marți, că a avut o conversație telefonică „foarte bună” cu Donald Trump, președintele ales al Statelor Unite. Ciolacu a precizat că au discutat despre Parteneriatul Strategic dintre cele două țări și despre bugetul pe care România îl alocă Apărării.

I had a productive conversation with about enhancing our 🇷🇴 🇺🇸 Strategic Partnership. I’m confident in President’s Trump leadership and reaffirmed our commitment to making America our primary non-EU trading partner. President Trump told me to send his regards to…

— Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel)