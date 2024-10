Marcel Ciolacu promite dezvoltarea armatei și menținerea păcii în țară. „România nu va fi atrasă în niciun război”

Marcel Ciolacu a vorbit și despre războiul de la granița cu România, în cadrul evenimentului de lansare al Proiectului de Țară și a asigurat că va face toate cele necesare pentru ca țara noastră să nu se amestece în război și să își mențină pacea. În plus, a asigurat dezvoltarea armatei și industria apărării, dar și susținerea Ucrainei pentru că România să nu aibă vecini noi la granița de est.

„Securitatea noastră este garantată”

„Trăim timpuri complicate și, de aceea, vreau să spun acum și aici un lucru foarte clar: ca președinte, îmi voi folosi toată energia pentru ca România să se dezvolte în PACE și LINIȘTE. România nu va fi atrasă în niciun război! Pacea și stabilitatea sunt fundamentale pentru dezvoltarea acestei țări. Securitatea noastră este garantată, sută la sută, prin parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii și prin apartenența la NATO.

Da, ne vom moderniza armata și vom investi în industria de apărare, pentru că este firesc să o facem! Dar modernizarea armatei nu înseamnă serviciu miliar obligatoriu, ci profesioniști!

În același timp, spun ferm că susținerea Ucrainei este vitală pentru a asigura pacea României. Nu ne dorim vecini noi la granița de EST! Vom continua să sprijinim independența și suveranitatea Ucrainei!

În paralel, trebuie să fim pregătiți să participăm la reconstrucția Ucrainei, atunci când războiul va lua sfârșit. România a făcut un efort financiar, logistic și uman extraordinar pentru a susține Ucraina.

Trebuie să ne urmărim interesele economice. Portul Constanța a început să devină principalul hub logistic al acestei reconstrucții. Am început deja, am modernizat liniile de cale ferată, am deschis primul terminal de mărfuri grele și am finalizat parte a infrastructurii rutiere.

Totodată, vom continua să acordăm o atenție specială relației cu Republica Moldova, unde azi au loc atât alegeri prezidențiale, cât și un referendum vital pentru parcursul european al țării.

Avem o singură variantă: sprijin total pentru Maia Sandu și Guvernul de la Chișinău. Singura garanție că Republica Moldova își va păstra orientarea pro-europeană! Îi îndemn pe toți cetățenii moldoveni să aleagă Europa, dezvoltarea și un trai mai bun! Viitorul nostru comun este în Uniunea Europeană!”, a declarat Marcel Ciolacu.