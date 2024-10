Ministrul Digitalizării, despre posibila fabrică de troli: „Aștept rezultatul analizei platformelor” (VIDEO)

Ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, a precizat într-o intervenție pentru B1 TV că nu a primit încă un răspuns de la marile platforme în legătură cu suspiciunile privind o fabrică de troli angajată în campania lui Mircea Geoană, așa cum a acuzat Elena Lasconi și Marcel Ciolacu:

Ministrul Digitalizării, despre posibila fabrică de troli

“Încă nu am primit niciun răspuns. Au fost niște solicitări transmise pe canalul nofake al ministerului. Colegii mei au transmis mai departe. Așteptăm răspunsuri dacă există punctual sau nu. Ce e foarte important și care este interesul direct al Guvernului, să se asigure că astfel de metode nu sunt folosite de nimeni în acestă perioadă sau dacă sunt folosite susnt eliminate în timp util, asta e cel mai important lucru. Mai departe vorbim de o perioadă foarte agitată, o perioadă foarte complicată și cred că cel mai important e atunci când avem o situație în care cineva încearcă folosind astfel de tehnologii să fenteze algoritmul platformelor să promoveze ilegal un anumit candidat sau o campanie împotriva altui candidat să fie eliminat în cel mai scurt timp.

Cei de la marile platforme și-au creat niște mecanisme foarte fine pentru situații în care apar astfel de amenințări, așteptăm raportul din partea lor”.

Bogdan Ivan a precizat că nu știe de unde a primit Marcel Cioalcu informații cu privire la existența unei fabrici de troli:

“Nu am informațiile acestea, în schimb am solicitat ca în situația în care avem reclamații din partea societății civile și am avut câteva reclamații, le-am transmis în cel mai scurt timp către platoforme. Aștept rezultatul analizei platformelor”.