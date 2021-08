Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu: Școala va începe cu prezență fizică din 13 septebrie pentru toți elevii, fără scenarii de incidență

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat marți că noul an școalar va debut în format fizic la data de 13 septembrie, pentru toți elevii. Acesta a mai precizat că nu vor mai fi scenarii în funcție de rata de incidență.

„Atât cât am în limitele de competență, școala va începe cu prezență fizică pe data de 13 septembrie. Bazându-mă pe informațiile pe care le am în limitele de competență, pe condițiile de școli, pe faptul că în școli au fost respectate regulile sanitare mai riguros decât în orice alte locuri – cu excepția unităților sanitare, pe nivelul ridicat de vaccinare al personalului din învățământ cadrelor didactice, mă pronunț cât se poate de clar în favoarea deschiderii școlii fără scenarii, pentru toți elevii. Am dreptul să îmi exprim acest optimism”, a spus Sorin Cîmpeanu.

Cîmpeanu a precizat că a discutat cu ministerul sănătății în legătură cu organizarea de cabinete de vaccinare în școli:

„Trebuie văzut în ce măsură configurația școlii permite organizarea unor astfel de centre. Am discutat cu Ministerul Sănătății și cu coordonatorul campaniei de vaccinare pentru a realiza în zilele următoare acțiuni de prezentare a importanței procesului de vaccinare”, a spus acesta.

De asemenea, ministru a subliniat importanța testării, cel puțin în cazul elevilor care prezintă simptome:

„Susțin importanța testării în școli, cel puțin în cazurile în care apar simptome. În aceste situații, testarea este o datorie a statului prin DSP și nu a angajatului din sistemul de învățământ sau din alt sistem, care prezintă simptome” a mai spus Cîmpeanu.