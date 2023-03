Nadia Comăneci, indignată pe escroci: „Îi folosesc numele și imaginea pentru fraude online”

Escrocheriile din mediul online folosesc des imaginile persoanelor celebre pentru a crea tentative de fraudă.

Pentru că gloria gimnasticii mondiale prezintă prestanță și încredere în rândul miliaonelor de iubitori ai sportului, infractorii încearcă să folosească numele și imaginea ei, ca și a multor alte vedete, pentru a atrage internauții în hățișul unor fraude în mediul virtual.

„Poza nu este actuală. Nadia s-a schimbat. Apropo, am văzut pe pagina yahoo news imaginea cu Celine Dion care spune ca face 2 milioane dolari pe saptamana, investitie in bursa monedelor digitale”, atenționează sub postarea amintită una dintre admiratoarele gimnastei noastre.