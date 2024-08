Natalia Intotero: Nicio pensie nu va scădea. Orice persoană care are probleme sau temeri poate să ia legătura cu parlamentarii, cu miniștrii, cu casa județeană de pensii (VIDEO)

Ministrul Familiei, Natalia Intotero, a vorbit despre recalcularea pensiilor, vineri, la Știrile B1 TV prezentate de Irina Petraru, și a dat asigurări că „nicio pensie nu va scădea”.

Natalia Intotero (PSD), pe B1 TV, despre recalcularea pensiilor

„Trebuie să știm cu toții, să conștientizăm că, fiind o perioadă agitată, se simte deja această perioadă, aceea de campanie electorală, vor fi și reprezentanți de la partidele politice din opoziție care o să încerce să câștige încrederea electoratului aruncând diferite informații eronate (…), legate și de pensii, da. Pensiile nu vor scădea. Trebuie să știm cu toții încă o dată, un drept câștigat nu poate fi luat (…). Prin această lege, pensiile vor crește. Cei care au primit decizii poate cu o sumă mai mică categoric că ei vor rămâne în plată cu suma pe care o au acum, o sumă mai mare”, a declarat ministrul Familiei.

„Ceea ce pot să îi asigur pe cetățeni, că nu se va întâmpla acest lucru, pentru că odată un drept câștigat, acela trebuie respectat. Toate pensiile vor crește. În egală măsură, acolo unde au fost cazuri ca să le vina decizia eronat, să știți că există disponibilitate și se muncește asiduu în fiecare județ al țării, și eu personal am primit foarte multe mesaje de la cetățenii pe care îi reprezint în Parlamentul României, din județul Hunedoara. Am luat legătura la casa județeană de pensii, am luat legătura la Ministerul Muncii și se vor remedia acele mici erori”, a adăugat social-democrata.

Natalia Intotero: Nicio pensie nu va scădea

„Știți o vorbă românească, numai cine nu muncește nu greșește, mai ales că aici vorbim și de un soft, care, gândiți-vă, peste 90.000 de decizii de recalculare într-un timp nu foarte îndelungat. Nu vreau să iau apărarea nimănui. Vreau doar să îi rog pe toți cetățenii României, care se află în această situație să încerce să fie încrezători că nicio pensie nu va scădea. Orice persoană care are probleme, care are temeri poate să ia legătura cu parlamentarii care îi reprezintă, la casa județeană de pensii, cu miniștrii”, a mai spus ministrul Natalia Intotero.