Nicolae Ciucă ar fi știut de azilele groazei din februarie (VIDEO)

Apar noi informații despre cazul căminelor groazei. La sfârșitul lunii februarie, Fundația Anthropos a transmis o sesizare către Nicolae Ciucă, premierul de la acea vreme, fără nicio reacție ulterioară, a relatat Irina Petraru, marți, la Știrile B1 TV.

Nicolae Ciucă, premier la vremea respectivă, ar fi știut de azilele groazei din februarie

În dosarul de la Parchetul Buftea, acolo unde a ajuns cu patru luni în urmă sesizarea Fundației Anthropos redirecționată de Corpul de control al prim-ministrului Nicolae Ciucă, cercetările sunt încă in rem, nicio persoană nefiind deocamdată pusă sub acuzare, iar infracțiunile vizate sunt de abuz în serviciu și înșelăciune.

„În ceea ce privește dosarul de la Parchetul Buftea, este vorba despre o urmărire penală in rem, nu in personam. Perchezițtiile au fost realizate în tandem cu DIICOT, Parchetul Buftea păstrându-și partea privitoare la achizițiile publice, mai precis cum au ajuns să obțină contractele pentru îngrijirea persoanelor vârstnice fără aparținător”, au declarat surse judiciare pentru .

Avocata Anca Sorina Popescu-Cruceru, președinta Fundației Anthropos, cea care a făcut solicitarea către Nicolae Ciucă la sfârșitul lunii februarie, s-a declarat intrigată de faptul că nu a primit niciun feedback referitor la soarta acestei sesizări.

La rândul său, Centrul pentru Resurse Juridice a menționat cu subiect și predicat, în solicitarea trimisă către Nicolae Ciucă, Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități „Sfântul Gabriel cel Viteaz” din Voluntari, Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități „Armonia” din Afumați și Centrul rezidențial de îngrijire și asistență pentru persoane dependente „Casa Cora” din Voluntari.

Organizația i-a cerut lui Nicolae Ciucă, premier la acel moment, să preia coordonarea demersurilor demarate de ONG. Cererea este datată în 28 februarie, însă liderul PNL susținea că nu știa nimic de subiect.

Mai precis, întrebat recent dacă primise vreo informare de la vreun minister cu privire la centre, Nicolae Ciucă a declarat: „Știți foarte bine activitatea mea. De fiecare dată când am avut astfel de informări sau de sesizări, am luat măsuri în consecință. Ca atare, nu am avut astfel de informări și sunt convins că, indiferent de ce instituții ar fi fost vorba, indiferent de ce nivel de conducere ar fi fost vorba, și atunci, și acum, măsurile trebuie să fie aceleași”.