Nicolae Ciucă, după ce Geoană nu a ştiut să răspundă câte efective ale Armatei Române sunt dislocate în misiuni externe: “Dezamăgitor, lamentabil chiar”

Mircea Geoană nu a știut să răspundă la întrebarea adresată de Nicolae Ciucă, în dezbaterea de marţi seară de la Antena 3. ”Domnule Mircea Geoană, fost preşedinte al PSD, fost preşedinte al României pentru o noapte, fost secretar general adjunct al NATO, vă rog să ne spuneţi care sunt efectivele Armatei Române dislocate în misiuni externe şi în ce ţări?”, a fost întrebarea adresată de Nicolae Ciucă.

Mircea Geoană nu a știut răspunsul la întrebarea adresată de Ciucă

”Domnule fost general, fost ministru de Apărare, un om care a spus că nu va face niciodată politică şi care ieri seară spunea aici că este diferit ca şi caracter şi comportament de domnul Iohannis…domnul Ciucă, cu tot respectul pe care i-l port nu este decât continuatorul regimului Iohannis. Şi este şi artizanul înţelegerii cu PSD”, a afirmat Mircea Geoană.

Acesta a recunoscut că nu ştie răspunsul la întrebarea lui Ciucă: ”Nu cunosc efectivele exacte a ceea ce Armata Română are în străinătate. Am vizitat contingentul român din Bosnia-Herţegovina,sub operaţiunea ALTEEA, toate sunt sub NATO. Sunt foarte mândru de militarii noştri. Aş fi vrut să văd de la domnul Ciucă, până la urmă un om care a servit în Armata română, că în timpul misiunii sale de şef de stat major, de ministru al Apărării şi şef de guvern ar fi oferit Armatei române condiţiile pe care militaii noştri le merită. Nu aţi făcut asta, domnule Ciucă”.

Reacție dură a lui Nicolae Ciucă

Ulterior, Nicolae Ciucă a reacționat într-o postare pe Facebook precizând că răspunsul lui Mircea Geoană este ”dezamăgitor, lamentabil chiar”:

“Domnule Geoană, dezamăgitor, lamentabil chiar… V-am întrebat un lucru simplu, care ținea de fișa postului dumneavoastră și de țara noastră. În loc de un răspuns clar sau de a recunoaște că efectiv nu știți, ați bălmăjit politicianisme. La-men-ta-bil. Abordarea aceasta nu ține la case mai mari. Poate ține la alde Vanghelie, dar mai sus nu”, a scris Nicolae Ciucă.

Acesta a făcut un comentariu dur cu privire la candidatura lui Mircea Geonă, precizând că a fost profund afectat de înfrâmgerea suferită în fața lui Traian Băescu și că nu a reușit să depășească momentul:

“Problema cu candidatura domnului Geoană, cum o văd eu…

Problema este că a fost profund marcat la nivel intim, în străfundul sufletului său, de eșecul inițial în fața lui Train Băsescu. A fost șocat de ceea ce i s-a întâmplat în acea noapte și nu a reușit să depășească momentul. Tot restul vieții sale de atunci și până azi a stat sub umbra acelui eșec. „Cum ar fi fost dacă…”

Ceea ce îl face revanșard și ușor instabil pentru cea mai înaltă funcție din statul român”, a mai precizat Nicolae Ciucă.