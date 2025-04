Cine votează legile în România. Năsui (USR): „Noi am avut, în Comisia de buget-finanțe, multe personaje, inclusiv un domn care a ajuns și ministru și care a avut Bacalaureatul la 39 de ani și a făcut rapid câteva facultăți în trei ani” (VIDEO)

Paul Ciprian Pintea, senator POT de Zalău, după ce și-a scris în CV că a absolvit liceul cu diplomă de Bacalaureat, deși presa din Sălaj scrie că are doar 8 clase. Acesta a mai scris că urmează niște cursuri „tip Cambridge” la „Academic Singles”. Însă această ”academie” e… un site de matrimoniale. După ce informația a devenit virală pe internet, el și-a corectat CV-ul.

Pintea e membru în Comisia parlamentară pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital și Comisia parlamentară pentru transporturi şi infrastructură.

Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, e și el membru tot la Buget-Finanțe și a vorbit, pentru B1 TV, despre pregătirea, sau mai bine zis lipsa de pregătire, a colegilor săi din această comisie. Năsui a mai atras atenția că oamenii numiți pe diverse funcții de către majoritatea din această comisie sunt, în general, slab pregătiți, dar îi recomandă loialitatea față de partid sau diverse grupuri de interese.

Năsui, despre nivelul de pregătire al colegilor săi din Comisia de buget-finanţe

Întrebat dacă e convins că toți colegii lui de comisia parlamentară înțeleg ce votează, Claudiu Năsui a răspuns: „Din păcate, am convingerea că nu prea înțeleg și aș zice că lucrurile sunt chiar mai grave, că nu e doar domnul acesta de la POT. Noi am avut în Comisia de buget-finanțe multe personaje, inclusiv un domn care a ajuns și ministru care a avut Bacalaureatul la 39 de ani și a făcut rapid câteva facultăți în trei ani. Avem nenumărați doctori, foarte multe doctorate. Eu, de exemplu, nu am doctorat, nu am ajuns să-l fac, dar sunt coleg cu foarte mulți oameni care au diplome de doctorat câte două. Nivelul nu e foarte sus, nu e cel la care te-ai aștepta în Parlamentul României…”.

Deputatul USR a precizat apoi despre Paul Ciprian Pintea (POT) că n-a luat cuvântul în comisie până acum.

Claudiu Năsui, despre criteriile de numire în funcții: „Loialitatea bate competența”

„Îi văd și pe cei care sunt numiți de această comisie în diverse locuri importante din statul român. De exemplu, în comisia aceasta sunt numiți oamenii din Consiliul de Administrație al BNR sau din conducerea ASF…. Toți oamenii aceștia au un nivel care nu e mult diferit de cel pe care-l vedem aici și criteriul pe care sunt puși, în general, acolo nu e unul de competență sau de a înțelege. Dacă se poate să nu înțeleagă nici măcar textele pe care le citesc e perfect! Sunt aleși acolo pe criteriul de obediență și loialitate, să ridice mâna când trebuie, să apese pe buton când trebuie, să semneze actele care trebuie. Loialitatea bate competența”, a mai declarat deputatul USR Claudiu Năsui, pentru B1 TV.