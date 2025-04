Fostul ambasador Adrian Zuckerman: „N-am vorbit cu Lasconi în viața mea și nu l-am rugat pe Nicușor Dan să facă vreun fel de apel în numele meu la Lasconi” (VIDEO)

Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite în România, a negat categoric că ar fi avut vreodată vreo discuție cu Elena Lasconi. Reacția vine în contextul în care lidera USR a declarat că Nicușor Dan i-ar fi sugerat să se retragă din cursa prezidențială de anul trecut în favoarea candidatului PNL de atunci, Nicolae Ciucă, și să se întâlnească cu un diplomat american la Stejarii pentru a discuta o eventuală retragere. Diplomatul la care făcea aluzie era Zuckerman. E a doua oară când Lasconi face aceste afirmații, iar Zuckerman le-a negat și prima dată.

Reacția lui Zuckerman la declarațiile lui Lasconi

„Nu m-am întâlnit cu dna Lasconi în viața mea, n-am vorbit cu dna Lasconi în viața mea și nu l-am rugat pe dnul primar Nicușor Dan să facă acest fel de apel în numele meu la dna Lasconi. Ce au discutat ei, dacă au discutat, habar n-am, nu știu. N-am fost acolo. Nu știu!

Tot ce pot să spun e ce am făcut eu. Habar n-am de chestia asta, nu știu de unde vine, de ce spune lucrurile astea, că nu sunt așa! (…)

N-am întâlnit-o în viața mea și n-am vorbit cu dna Lasconi în viața mea. Nu știu de unde vin lucrurile astea, dat asta e!”, a declarat Adrian Zuckerman, în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Despre fotografiile în care apare discutând cu Nicușor Dan într-un restaurant, acesta a afirmat: „Eu îl cunosc pe primarul Nicușor Dan de când a devenit primar, acum cinci-șase ani… L-am întâlnit când eu eram ambasador, ne vedeam din când în când, suntem cunoștințe. Eu nu sunt consilierul lui la candidatură, politic sau altfel, suntem cunoștințe!”.

Și Nicușor Dan afirmațiile președintei USR: „Eu niciodată nu i-am cerut să se retragă în favoarea dlui Ciucă”.

Ce afirmase Lasconi despre retragerea din cursa prezidențială

Reacțiile vin după ce Elena Lasconi, președinta USR și candidata partidului la alegerile prezidențiale, a precizat miercuri, la Gândul, că Nicușor Dan din cursa pentru alegerile prezidențiale din 24 noiembrie în favoarea lui Nicolae Ciucă.

„În ziua în care am fost și-am prezentat cartea cu deschiderea porților Parlamentului și am făcut un filmuleț în primărie. Era cred că o zi de weekend, așa, atunci. După ce am terminat filmarea, mi-a spus să mă duc să mă întâlnesc la Stejarii cu acel diplomat (Adrian Zuckerman, fostul amabsadorul al SUA în România) și cu Ciucă. Și bineînțeles că nu aș fi făcut asta niciodată”, a explicat Lasconi.