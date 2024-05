Nicușor Dan: „Am avut un mandat pe care l-am preluat cu o gaură financiară de 3 miliarde de lei” (VIDEO)

Nicușor Dan a răspuns vineri, într-o intervenție pentru B1 TV, la acuzațiile lansate de Gabriela Firea, potrivit cărora a făcut doar 20% din ceea ce a promis:

“E un pas înainte pentru că până acum zicea că nu am făcut nimic. De la 0 la 20% e un pas înainte. Ce pot să spun? Am avut un mandat pe care l-am preluat cu o gaură financiară de 3 miliarde de lei”, a spus Nicușor Dan.

Acesta a enumerat principalele realizări ale mandatului său: “În condițiile acestea am realizat progrese importante pe zona de termoficare, am realizat progrese importante pe transportul public. Prima oară am adus 100 de tramvaie în București, 100 de autobuze electrice, 100 de troleibuze. Ăsta a fost un efort. Avem 40% mai mulți călători care folosesc transportul public față de 2021. Ăsta este un succes. Am deblocat Planul urbanistic general. Am limitat cât am putut dezvoltarea urbanistică haotică, blocuri între case, blocuri pe spații verzi, mare parte produse de administrația anterioară”.

Nucușor Dan a mai precizat că au fost proeicte pe care le-a promis dar nu le-a realizat, însă consideră că a dat o direcție bună de dezvoltare orașului:

“Într-adevăr sunt lucruri pe care le-am promis și nu le-am făcut, unele pentru că nu aveam informația necesară, cum este cazul trenului metropolitan, altele pentru că nu am avut banii, așa cum am spus dar eu cred că am dat o direcție bună de dezvoltare acestui oraș”.